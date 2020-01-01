Как получить COVID-сертификат в Дії: Пошаговая инструкция

Как сгенерировать COVID-сертификат и Дія.Підпис в приложении Дія?

COVID-Сертификат можно получить в приложении Дія mediasat.info

На прошлой неделе ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дія и много украинцев уже получили COVID-сертификаты в смартфоне. Но как это сделать?

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В приложении Дія по умолчанию не отображается сертификат, даже если вы получили все прививки. Для активации нужно сделать несколько шагов в самом приложении.

Сначала проверьте, активирована ли вас Дія.Підпис. Его можно найти в Меню. Там выбираем Дія.Підпис.

Если он у вас активирован, будет такая картинка.

Если же не активирован, вам придется пройти идентификацию.

Для этого активируйте Дія.Підпис, и вам сразу предложат пройти идентификацию.

Протрите фронтальную камеру, чтобы случайные отпечатки пальцев не мешали идентификации. Лучше делать это на однородных фоне и с ярким освещением

Наведите камеру на лицо. Нужно, чтобы оно попало в рамку на экране. Тогда она станет зеленой.

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Далее следуйте инструкциям приложения. Надо будет наклонить голову или покрутить лицом, чтобы система смогла проверить ваше фото с биометрией в реестре.

Система делает финальное фото - и все. После вы должны придумать пин-код из пяти цифр.

После активации Дія.Підпис у вас появится новый пункт COVID-сертіфикати в меню Послуги.

Заходим туда и еще раз проходим идентификацию при помощи лица, если потребует.

После активации у вас появится сразу два сертификата - Внутренний и Международный. Они должны отображаться вместе со всеми документами на вкладке Документы.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.