Тренды YouTube: Человек-Паук: нет пути домой и Парад ко Дню Независимости
ПАРАД ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 2021
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24 августа в Киеве на Крещатике прошел военный парад, посвященный Дню Независимости Украины.
Онлайн-трансляцию события посмотрели более полумиллиона человек.
Человек-Паук: нет пути домой - тизер-трейлер
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В Сеть выложили трейлер нового фильма о Человеке-Пауке, где рассказывается о создании мультивселенной. По слухам, в фильме должны появиться все варианты Спайди. Но точно уже известно, что будут два врага Человека-Паука - Зеленый Гоблин и Доктор Октопус. Их и показали в ролике.
Напомним, ранее в тренды попали Рогозин предложил расстрелять сына и Рапид – Зоря.
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