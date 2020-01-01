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Тренды YouTube: Человек-Паук: нет пути домой и Парад ко Дню Независимости

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В тренде - трейлер фильма и празднование Независимости.

ПАРАД ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 2021

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24 августа в Киеве на Крещатике прошел военный парад, посвященный Дню Независимости Украины.

Онлайн-трансляцию события посмотрели более полумиллиона человек.

Человек-Паук: нет пути домой - тизер-трейлер

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В Сеть выложили трейлер нового фильма о Человеке-Пауке, где рассказывается о создании мультивселенной. По слухам, в фильме должны появиться все варианты Спайди. Но точно уже известно, что будут два врага Человека-Паука - Зеленый Гоблин и Доктор Октопус. Их и показали в ролике.

Напомним, ранее в тренды попали Рогозин предложил расстрелять сына и Рапид – Зоря.

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Теги: тренды YouTube, видео
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