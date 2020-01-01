Параллельное и последовательное подключение: Эксперименты
Как работает электричество в зависимости от типа подключения?
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Чем отличаются параллельное и последовательное подключения? При каком типе подключения электромотор будет крутиться дольше, а при каком - быстрее?
Когда ярче будут гореть подключенные лампочки? И как они перегорают?
Напомним, ранее блогеры проверяли, можно ли умереть от USB зарядника в ванной.
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