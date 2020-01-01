Apple работает над инновационным датчиком для Apple Watch

Датчик сможет проверять уровень воды в организме.

Apple, по всей видимости, работает над новым инновационным датчиком гидратации, который будет использоваться в ее носимых продуктах. Новый патент раскрыл новую технологию, которая является первой в своем роде для Apple Watch.

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Патент был впервые обнаружен PatentlyApple в USPTO и озаглавлен как «Измерение гидратации с помощью часов». В этом патенте технический гигант из Купертино добавил, что «традиционные методы отслеживания гидратации, как правило, инвазивны, дороги или ненадежны». Это относится ко всем существующим методам, которые определяют гидратацию с помощью таких методов, как одна проба тестовой жидкости. Другими словами, компания работает над новой технологией, которая не требует такого процесса.

Патент Apple PatentlyApple

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В патенте описан датчик гидратации, в котором используются неинвазивные электроды, которые прикладываются к коже. Apple описывает этот метод как «надежное и элегантное» решение, которое будет работать, измеряя электрические свойства пота пользователя Apple Watch. В патенте добавлено, что "высокий уровень электропроводности потоотделения может указывать на высокую концентрацию электролитов и низкий уровень гидратации. Еще один пример: низкий уровень электропроводности потоотделения может указывать на низкую концентрацию электролитов и высокий уровень гидратации".

Примечательно, что описание патента также подробно описывает функцию датчика. Производитель iPhone добавляет, что его система отслеживания гидратации будет работать "неинвазивно, многократно, точно, автоматически и с минимальным вмешательством пользователя". В патенте также указано, что уровень гидратации пользователей является неотъемлемым и важным аспектом их здоровья. Особенно важно предоставлять эти данные после того, как пользователь выполняет физическую активность, например, тренировку, поскольку она предлагает структурированную систему управления потреблением воды, которая также поощряет пользователя.

Напомним, ранее сообщалось, что австралиец подал в суд на Apple за взорвавшийся iPhone.