Установлен новый рекорд дальности передачи 6G

По мере того как сети 5G становятся все более распространенными, ученые уже готовят новое поколение коммуникационных технологий.

Исследователи из LG и Fraunhofer-Gesellschaft продемонстрировали передачу 6G на новом рекордном расстоянии.

Читай также: Samsung уже создает связь следующего поколения - 6G

Когда 6G в конечном итоге будет развернут по всему миру, основными преимуществами перед 5G станут более высокая скорость передачи данных и меньшие задержки. Ожидается, что на пике скорость передачи данных 6G будет в 50 раз выше, чем у 5G, а задержка должна упасть примерно до 10 процентов от скорости 5G. Этому повышению будет способствовать более широкая полоса частот используемых частот, поскольку 6G расширяется за пределы 100 ГГц в неиспользуемый в настоящее время терагерцовый (ТГц) спектр.

Инженеры LG и Fraunhofer-Gesellschaft теперь успешно передали сигналы 6G между двумя зданиями на расстоянии более 100 м, установив рекорд расстояния. Это значительный скачок по сравнению с предыдущим рекордом в 15 м, установленным Samsung всего несколько месяцев назад.

Одним из основных препятствий для 6G является то, что он имеет небольшой радиус действия, поэтому, чтобы преодолеть, команда тестировала несколько систем для усиления этого сигнала. Они использовали усилитель мощности, способный передавать стабильный сигнал с частотами от 155 до 175 ГГц при уровне мощности 15 дБмВт. Технология адаптивного формирования луча помогает направить сигнал на приемник, в то время как переключение антенн с высоким коэффициентом усиления объединяет выходные сигналы нескольких усилителей и отправляет их на определенные антенны.

Читай также: Google секретно протестирует новый тип стандарта связи

"Успех этого теста демонстрирует, что мы все ближе и ближе к успешному применению терагерцового спектра радиосвязи в грядущей эре 6G", - говорит доктор И.П. Парк, президент и технический директор LG Electronics.

Однако пока не выбрасывайте свои телефоны 5G - ожидается, что 6G не будет коммерциализирована до 2029 года. Тем временем есть еще много таких тестов, которые нужно провести.

Напомним, ранее сообщалось, что LG начала работы по созданию 6G-связи.