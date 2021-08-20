Тренды YouTube: Рогозин предложил расстрелять сына и Рапид – Зоря

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Рогозин предложил расстрелять собственного сына (и себя)

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагает расстреливать коррупционеров. Но ведь и сам Дмитрий Олегович - известный вор, который довел космическую сферу в России до полной разрухи. Расстреляет ли Рогозин сам себя? Или собственного сына, который каким-то образом заполучил элитную недвижимость в Москве? Об этом рассказывает Мария Певчих в новом расследовании.

Рапід – Зоря. ПОВНИЙ МАТЧ

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Луганская Заря проиграла первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы на выезде австрийскому Рапиду со счетом 3:0, который полностью не отображает происходящее на поле. Заря активно начала матч.

Уже на первой минуте Кочергин здорово отдал в свободную зону на Аллахьяра, но того опередил голкипер. Этот момент задал тон первой половине игры, когда Заря создавала моменты, но не реализовывала их.

Напомним, ранее в тренды попали Монако — Шахтер и Украинка, которая убежала из Кабула.