Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Рогозин предложил расстрелять сына и Рапид – Зоря

Комментариев: 1
В тренде - политическое расследование и спорт.

Рогозин предложил расстрелять собственного сына (и себя)

Читай также: Тренды YouTube: Лига Смеха 2020 и Музыкалити - Алла Пугачёва и Баста

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагает расстреливать коррупционеров. Но ведь и сам Дмитрий Олегович - известный вор, который довел космическую сферу в России до полной разрухи. Расстреляет ли Рогозин сам себя? Или собственного сына, который каким-то образом заполучил элитную недвижимость в Москве? Об этом рассказывает Мария Певчих в новом расследовании.

Рапід – Зоря. ПОВНИЙ МАТЧ

Читай также: Тренды YouTube: Моя первая игра и Читаю старые переписки

Луганская Заря проиграла первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы на выезде австрийскому Рапиду со счетом 3:0, который полностью не отображает происходящее на поле. Заря активно начала матч.

Уже на первой минуте Кочергин здорово отдал в свободную зону на Аллахьяра, но того опередил голкипер. Этот момент задал тон первой половине игры, когда Заря создавала моменты, но не реализовывала их.

Напомним, ранее в тренды попали Монако — Шахтер и Украинка, которая убежала из Кабула.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
sansantral    20.08.2021, 22:00
Оценка:  0
sansantral
Рогозин красава!!!! россию , одну и зедущих в космосе ,капитально и надолго ее приземлил. После его мародерства , россияне еще долго на батуте буду!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь