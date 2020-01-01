Илон Маск анонсировал робота Tesla Bot с искусственным интеллектом

Робот будет почти как человек.

На презентации Tesla AI Day Илон Маск сообщил, что компания работает над собственным роботом-гуманоидом, управляемым искусственным интеллектом. По словам Маска, Tesla Bot разработан, чтобы “перемещаться по миру, созданному для людей, и устранять опасные, повторяющиеся и скучные задачи“.

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Tesla Bot будет около 170 см в высоту, весит около 57 кг и будет иметь экран для лица, позволяющий отображать полезную информацию. Он будет развивать максимальную скорость около 8 км / ч и способен нести грузы до 20 кг, тянуть до 68 кг или удерживать 4,5 кг веса с вытянутыми руками.

Он будет воспринимать мир через восемь камер и полностью автономный компьютер. С помощью 40 электромеханических приводов он будет иметь возможность перемещаться в пространствах, которые не предназначены для роботов, а его “руки человеческого уровня“ и восприятие окружающего мира с обратной связью по силе обещают сделать его полезным в самых разных сферах типично человеческих профессий.

Проект робота Tesla Bot скриншот видео

Очевидно, когда вы начинаете говорить о создании роботов-гуманоидов, вы сталкиваетесь с хорошо зарекомендовавшим себя гигантом в этой области: Honda Asimo или Boston Dynamics, теперь принадлежащим Hyundai. Так почему же Tesla думает, что у нее есть все, что нужно, чтобы подорвать рынок, который еще даже не открылся?

Ответ двоякий. Во-первых, говорит Маск, Tesla уже управляет огромным флотом интеллектуальных роботов, обученных видеть мир, значимо маркировать вещи, понимать запросы разговорной речи и принимать самостоятельные меры для достижения запрошенной цели.

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“Наши машины - это полуразумные роботы на колесах»“, - сказал он. “Полностью самоуправляемый компьютер, по сути, машина логических выводов на машине, которую мы будем развивать, очевидно, и Dojo, и все нейронные сети, распознающие мир, понимающие, как ориентироваться в мире ... Это вроде имеет смысл чтобы надеть это на гуманоидную форму“.

Во-вторых, Tesla приложила немало усилий, чтобы научиться производить сложные продукты, отвечающие строгим автомобильным стандартам качества.

“Мы также неплохо разбираемся в датчиках, исполнительных механизмах и батареях, - сказал Маск, - поэтому мы думаем, что, вероятно, в следующем году у нас будет прототип, который будет выглядеть примерно так“.

Tesla видит в этом робота общего назначения, а не робота, созданного для конкретных задач; отсюда и гуманоидный форм-фактор. В мире, созданном людьми для людей, гуманоидный бот сможет передвигаться легче, чем что-либо на колесах или гусеницах, использовать существующие инструменты и потенциально взять на себя широкий спектр работ, которые в настоящее время выполняются людьми.

Проект робота Tesla Bot скриншот видео

“Может ли он перемещаться по миру без явного обучения, с построчными инструкциями?“, - спросил Маск. “Можете ли вы поговорить с ним и сказать: “Пожалуйста, возьмите этот болт и прикрепите его к машине с помощью этого ключа“? Он должен уметь это делать. Вы должны быть в состоянии сказать: “Пожалуйста, сходи в магазин и принеси мне следующие продукты“. Такие вещи. Да, я думаю, мы можем это сделать“.

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Маск, известный сторонник мнения о том, что обобщенный искусственный интеллект представляет огромную угрозу для безопасности человека, сказал, что у Tesla Bot не будет такого интеллекта, и он будет сосредоточен просто на автоматизации скучных, опасных и повторяющихся задач. Его миниатюрный относительно медленный форм-фактор также не является ошибкой. “На механическом, физическом уровне, - сказал Маск, - вы можете убежать от него и, скорее всего, одолеть его. Надеюсь, этого никогда не произойдет, но вы никогда не узнаете. Восемь километров в час, если вы сможете бежать быстрее. чем он, с вами все будет хорошо“.

Идея развертывания рабочей силы роботов явно понравилась Маску; предположительно, боты Tesla не смогут объединяться в профсоюзы. Но это объявление заставило его немного задуматься.

Проект робота Tesla Bot скриншот видео

“Это очень важно“, - сказал он. “Что такое экономика? В основе лежит труд. Что происходит, когда нет недостатка в рабочей силе? Вот почему я думаю, что в долгосрочной перспективе потребуется универсальный базовый доход. Но не сейчас, потому что этот робот не работает. Нам понадобится время! По сути, в будущем физическая работа будет выбором. Если вы хотите это делать, вы можете. Но вам не нужно этого делать. Это имеет серьезные последствия для экономики, потому что, учитывая, что экономика, на ее основополагающем уровне, представляет собой труд, а капитал - это просто дистиллированный труд, тогда есть ли какой-либо реальный предел для экономики? Может быть, нет“.

Маск не стал бы рассказывать о планах компании по коммерциализации, сказав только, что мы увидим прототип примерно через год.

Вы можете посмотреть всю презентацию AI Day ниже. Переходите к 2:05:24, чтобы познакомиться с ботом Tesla.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск снова назвал искусственный интеллект угрозой человечеству.