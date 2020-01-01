Гигантскую сверхтяжелую ракету SpaceX разглядели из космоса

На самом деле в кадре две супертяжелых ракеты.

Спутник WorldView-3 от Maxar Technologies сделал этот снимок площадки Starbase SpaceX в Южном Техасе 9 августа 2021 года. На снимке видны два супертяжелых ускорителя Starship: Booster 3 слева и Booster 4 с 29 двигателями справа Maxar Technologie

9 августа спутник WorldView-3 от Maxar Technologies сделал отличный снимок комплекса SpaceX "Starbase" в Южном Техасе, где компания строит и тестирует свою транспортную систему для дальнего космоса Starship.

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SpaceX разрабатывает Starship, чтобы доставлять людей и грузы на Луну, Марс и в другие отдаленные места. Система состоит из двух полностью повторно используемых элементов: ускорителя первой ступени высотой 70 метров, известного как Super Heavy, и космического корабля высотой 50 м под названием Starship, который находится на вершине огромной ракеты.

На фотографии WorldView-3 запечатлены две разные сверхтяжелые ракеты: Booster 3, который стоит на суборбитальной стартовой площадке у левого края изображения, и Booster 4, который расположен на орбитальной пусковой установке справа. Обе ракеты отбрасывают длинные тени, возвышаясь над ландшафтом побережья Мексиканского залива и большинством построек базы.

Крупный план звездолета Super Heavy, известного как Booster 4, на орбитальной пусковой установке на площадке Starbase SpaceX в Южном Техасе Maxar Technologie

Booster 3 никогда не оторвется от земли. Однако Booster 4 с 29 двигателями готовится к первому в истории орбитальному испытательному полету программы Starship. Гигантский корабль был поднят на орбитальную стартовую установку 5 августа. Днем позже техники установили шестидвигательный прототип Starship SN20 (Серийный номер 20) на Booster 4, собрав самую высокую ракету в истории.

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Однако в тот же день огромный дуэт был рассоединен, что позволило SpaceX выполнить дополнительную работу над Booster 4 и SN20.

Пока неясно, когда вылетят Booster 4 и SN20. Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск недавно сказал, что дуэт должен быть готов к работе через несколько недель, "ожидая одобрения регулирующих органов".

WorldView-3, управляемый дочерней компанией Maxar DigitalGlobe, был запущен на околоземную орбиту в августе 2014 года. Зоркий спутник способен распознавать детали размером до 30 сантиметров на поверхности нашей планеты.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск тайно купил компанию по производству малых спутников.