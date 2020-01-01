Российский космический мусор сбил китайский спутник

Столкновение произошло еще в марте, но известно о нем стало только сейчас.

Китайский спутник Yunhai 1-02 распался на несколько частей в марте после того, как в него попал космический мусор от части российской ракеты "Зенит-2".

Астроном из Гарварда Джонатан Макдауэлл недавно заметил обломки в журнале данных космических сил США. Сенсоры обнаружили обломки в середине марта и обновили свой каталог космического мусора, добавив комментарий относительно российского объекта - Объект 48078 - "столкнулся со спутником". По словам Макдауэлла, российский объект был частью ракеты "Зенит-2", которая запустила спутник-шпион в 1996 году.

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Макдауэлл обнаружил столкновение, просмотрев орбитальные данные, и обнаружил, что Объект 48078 и Юньхай 1-02 прошли на расстоянии чуть более километра друг от друга в то время, когда китайский спутник развалился. Это расстояние находится в пределах погрешности для двух объектов, летящих по планете быстрее, чем пуля. По словам Макдауэлла, в результате крушения было создано не менее 37 дополнительных космических обломков.

Будучи "раненым", Юньхай 1-02, похоже, все еще работает, поскольку, по словам Макдауэлла, радиолюбители якобы все еще принимают сигналы.

В настоящее время более 29 000 спутников и космического мусора, отслеживаемых сетями космического наблюдения, вращаются вокруг Земли. Около 2000 из них принадлежат компании SpaceX, которая планирует запустить 12000 спутников первого поколения на орбите нашей планеты,. По данным Space.com, спутники компании участвуют в почти 1600 близких столкновениях каждую неделю и вскоре будут задействованы в 90% близких столкновений на низкой околоземной орбите (НОО).

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В околоземной космической среде существует гораздо больше мусора - слишком маленького, чтобы его можно было отследить, но достаточно большого, чтобы угрожать полетам человека в космос и роботизированным миссиям. Поскольку и обломки, и космический корабль движутся с чрезвычайно высокой скоростью (примерно 25 тыс км в час на НОО), столкновение всего лишь крошечного кусочка орбитального мусора с космическим кораблем может создать большие проблемы.

Даже крошечные пятна краски могут повредить космический корабль. Некоторые окна космических челноков были заменены из-за повреждений, вызванных материалом, который был проанализирован и оказался пятнами краски. Фактически, орбитальный мусор миллиметрового размера представляет собой самый высокий риск завершения миссии для большинства космических аппаратов-роботов, работающих на НОО.

В феврале 2009 года произошло самое серьезное столкновение на сегодняшний день, когда американский телекоммуникационный спутник "Иридиум 33" врезался в неработающий российский военный спутник "Космос-2251". Этот инцидент, в свою очередь, привел к более чем 1000 отдельных инцидентов.

Все это побудило компанию Rocket Lab приступить к осуществлению планов по тестированию технологий удаления космического мусора для финской компании Aurora Propulsion Technologies. В четвертом квартале этого года компания запустит кубесаталлит AuroraSat-1 на НОО с использованием ракетного топлива на водной основе и контроля подвижности своих реактивных двигателей Resistojets, которые могут помочь CubeSats с возможностью отцепления и управлением ориентацией на основе движителя.

С учетом космического мусора всех размеров в настоящее время насчитывается около 130 миллионов объектов космического мусора.

Напомним, ранее сообщалось, что в России испытали спутник-убийцу.