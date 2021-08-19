Oppo показала новый датчик камеры для телефонов будущего

Камера может улавливать больше света и точно передает оттенок кожи.

Oppo подробно описал захватывающую новую технологию камеры, над которой он работает в настоящий момент, и некоторые из них могут появиться в телефонах, которые мы сможем купить до конца года. Есть три основных новых разработки, первая из которых сосредоточена на новом датчике камеры: красный, зеленый, синий, белый (RGBW). Остальные касаются телеобъектива с оптическим зумом и технологии стабилизации изображения.

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Датчик RGBW обещает делать фотографии с лучшими цветовыми характеристиками и точностью, а также улучшенной способностью к слабому освещению. Датчик использует красный, зеленый, синий и белый фильтр, в отличие от более распространенных датчиков красного, зеленого, зеленого и синего (RGGB) на большинстве других смартфонов, а также технологию пикселей 4-в-1, позволяющую пропускать на 60% больше света. Он снижает шум изображения на 35%, и Oppo также заявляет, что датчик будет отображать более реалистичные оттенки кожи.

Объявление Oppo о датчике RGBW не первое. Sony экспериментировала с датчиками RGBW в 2012 году, а Huawei представила датчик RGBW на Huawei P8 в 2015 году. Компании, производящие камеры, также использовали эту технологию раньше. Vivo, часть империи BBK Electronics, как и Oppo, объявила, что работает над датчиком камеры RGBW в 2020 году, и указала, что он появится на телефоне во второй половине этого года. Oppo заявляет, что телефоны с датчиком камеры RGBW будут выпущены в течение последних трех месяцев 2021 года.

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К этому присоединяется новый телеобъектив с оптическим зумом, который, по словам Oppo, обеспечивает "непрерывный сверхгладкий" зум без каких-либо прыжков. Что наиболее важно, это позволяет избежать проблем с балансом белого и точностью цветопередачи. В нем используется новый мотор, ультратонкая линза из стекла и пластика и новый датчик, который помогает модулю плавно перемещаться. Считается, что датчик имеет фокусное расстояние 85-200 мм, что указывает на 4-кратный оптический зум. Oppo не сообщила, когда эта технология появится в новом телефоне.

Это широкомасштабное техническое обновление камеры дополняется новой пятиосевой системой оптической стабилизации изображения (OIS). Интересно, что Vivo представила так называемую пятиосевую систему стабилизации на камере Vivo X50 с подвесом . Если Oppo работает аналогичным или лучшим образом, это будет хорошей новостью, поскольку система Vivo работает действительно хорошо. Он появится на телефонах Oppo в начале 2022 года. Новости об этих обновлениях последовали за недавним анонсом новой версии его камеры Under Display.

Напомним, ранее сообщалось, что Oppo выпустит смартфон с экраном-водопадом.