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Тренды YouTube: Монако — Шахтер и Украинка, которая убежала из Кабула

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Тренды YouTube: Монако — Шахтер и Украинка, которая убежала из Кабула

Монако — Шахтер. Лига чемпионов. Плэй-офф Первые матчи

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Донецкий Шахтер минимально обыграл Монако 1:0 на выезде в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. Единственный гол на 19-й минуте забил Педриньо.

Українка, яка втекла з Кабула: "Не казала батькам, що лечу в Афганістан"

Кадры штурма кабульского аэропорта людьми, которые пытаются убежать от Талибана, облетели весь мир.

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В тот день на аэродроме в столице Афганистана был и самолет компании "Украинские крылья", который должен был эвакуировать украинцев.

Журналистам удалось пообщаться с украинкой, которая была на борту того самолета и которой удалось вернуться из Кабула.

Женщина работала в одной из афганских авиакомпаний. Ее рассказ записан анонимно, ведь она не говорила семье, летите в Афганистан.

Напомним, ранее в тренды попали Львов накрыло редкое облако и Гордон на "Эхо Москвы".

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Теги: тренды YouTube, видео
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