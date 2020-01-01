Xiaomi незаметно выпустила Redmi 10

Смартфон еще не был анонсирован официально.

В настоящее время устройство анонсировано для Малайзии, но в ближайшие дни он должен появиться на других рынках.

Характеристики Redmi 10 совпадают с пресс-релизом, которым Xiaomi поделилась несколько дней назад. Телефон поставляется с новым дизайном в соответствии с серией Redmi Note 10.

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Телефон выполнен в пластиковом корпусе и доступен в трех цветах: Carbon Grey, Pebble White и Sea Blue. Первые два варианта цвета имеют матовую поверхность, а второй - глянцевую. Размеры устройства составляют 161,95 x 75,53 x 8,92 мм, а вес - 181 г.

В Redmi 10 установлена 6,5-дюймовая ЖК-панель с разрешением 2400 х 1080 пикселей, частотой обновления AdaptiveSync (45Hz, 60 Гц, 90 Гц), и центрированным отверстием под камеру.

Кроме того, он оснащен чипсетом MediaTek Helio G88 в сочетании с оперативной памятью до 6 ГБ и внутренней памятью 128 ГБ. Что касается программного обеспечения, то телефон работает под управлением MIUI 12.5 на базе Android 11.

На задней панели устройства находится блок с четырьмя камерами, состоящий из основного датчика на 50 МП, сверхширокого датчика на 8 МП, макросъемки на 2 МП и датчика глубины на 2 МП. В то время как для селфи и видеозвонков он использует 8-мегапиксельную камеру.

Также смартфон поддерживает две SIM-карты, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS (GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS), порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм.

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Другие функции телефона включают боковой датчик отпечатков пальцев, двойные стереодинамики, слот для карт MicroSD и ИК-передатчик. И последнее, но не менее важное: он оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт (зарядное устройство 22,5 Вт входит в комплект) и обратной зарядки 9 Вт.

На данный момент Xiaomi раскрыла цены только на Redmi 10 для Малайзии. В этом регионе смартфон будет продаваться по цене $153 и $177 за варианты 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ соответственно.

Стоит отметить, что в официальном пресс-релизе Xiaomi говорит, что телефон стоит от 179, 199 и 219 долларов за конфигурации хранилища 4 ГБ + 64 ГБ, 4 ГБ + 128 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ соответственно. Он будет доступен для покупки с 20 августа.

Поскольку цены в Малайзии ниже, цены, упомянутые в официальном объявлении, могут быть либо для Европы, либо для средних мировых цен.

Тем не менее, мы ожидаем, что Xiaomi запустит Redmi 10 на других рынках в ближайшем будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что Redmi Note 10 может быть переименован в Mi 10 Lite 5G.