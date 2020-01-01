В WIndows 11 переход на другой браузер сделали сложнее

Microsoft хочет помешать пользоваться другими браузерами.

Предстоящий выпуск Windows 11 от Microsoft еще больше усложнит переключение браузеров по умолчанию и игнорирует настройки браузера по умолчанию в новых областях операционной системы. В то время как Microsoft вносит много положительных изменений в пользовательский интерфейс Windows 11, использование приложений по умолчанию - это шаг назад, и конкуренты, такие как Mozilla, Opera и Vivaldi, обеспокоены.

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В Windows 11 Microsoft изменила способ установки приложений по умолчанию. Как и в Windows 10, при установке нового браузера и первом открытии веб-ссылки появляется подсказка. Однако это единственная возможность легко переключать браузеры. Если вы не отметите "всегда использовать это приложение", значение по умолчанию никогда не изменится. Невероятно легко забыть переключить опцию "всегда использовать это приложение" или просто выбрать нужный браузер и больше никогда не видеть это приглашение.

Приглашение выбрать приложения по умолчанию в Windows 11 вы увидите только один раз.

Если вы забыли установить браузер по умолчанию при первом запуске, переключение настроек по умолчанию теперь будет очень запутанным по сравнению с Windows 10. Chrome и многие другие конкурирующие браузеры часто будут предлагать пользователям установить их по умолчанию, а пользователи Windows будут использовать настройки по умолчанию.

Microsoft изменила способ назначения приложений по умолчанию в Windows 11, и теперь вам нужно устанавливать значения по умолчанию по типу файла или ссылке, а не одним переключателем. В случае Chrome это означает изменение типа файла по умолчанию для HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP и HTTPS.

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Это излишне долгий процесс по сравнению с Windows 10, которая позволяет быстро и легко переключать электронную почту, карты, музыку, фотографии, видео и приложения веб-браузера по умолчанию.

Microsoft оправдывает эти изменения тем, что позволяет пользователям Windows иметь больший контроль над приложениями по умолчанию.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft будет выпускать новые версии Windows 11 каждый год.