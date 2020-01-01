Фляга-холодильник по древним технологиям: Эксперименты
Этой технологии уже несколько тысяч лет.
Блогер из Огненное ТВ сделал флягу для воды по самой древней технологии.
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Сосуды для воды из страусиных яиц используются с глубокой древности по сей день, они обладают интересным внешним видом и замечательными свойствами. Например, могут охлаждать воду даже в самый жаркий день.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать кулер для воды из сантехники.
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