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Фляга-холодильник по древним технологиям: Эксперименты

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Этой технологии уже несколько тысяч лет.

Блогер из Огненное ТВ сделал флягу для воды по самой древней технологии.

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Сосуды для воды из страусиных яиц используются с глубокой древности по сей день, они обладают интересным внешним видом и замечательными свойствами. Например, могут охлаждать воду даже в самый жаркий день.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать кулер для воды из сантехники.

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Теги: эксперименты, видео
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