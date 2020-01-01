Робота Boston Dynamics научили паркуру

Но не все так гладко.

Boston Dynamics, компания, известная своими роботами-собаками, теперь имеет робота-гуманоида, способного выполнять паркур.

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Компания робототехники ранее показала, как ее собаки-роботы могут спускаться по лестнице и открывать двери. Некоторые полицейские управления начали использовать собак-роботов, обычно называемых Спотом, для патрулирования. А робот Atlas, которого компания назвала "самым динамичным гуманоидом в мире", может бегать трусцой и перепрыгивать через бревно.

В новом видео Atlas теперь может заниматься паркуром - видом спорта, состоящим из преодоления препятствий, прыжков и бега по неровным платформам. Затем два гуманоидных робота выполняют синхронизированные движения, включая поворот, вращение и два сальто, отражая движения друг друга.

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Когда роботы выполняют паркурные последовательности, включая бег по бревну, прыжки и сальто, это помогает в разработке робота, способного выполнять несколько задач.

Но есть одно большое "но". Сам робот не может выбирать путь. Boston Dynamics выпустила новое видео, показывающее, что роботы не всегда достигают своих навыков с первого раза.

"Иногда бывает неприятно, что роботы часто ломаются", - сказал руководитель службы управления Atlas Бенджамин Стивенс. "Это не робот, который просто волшебным образом решает заняться паркуром. Это своего рода хореографическая рутина, очень похожая на видео о скейтборде или видео о паркуре, где это спортсмен, который практиковал эти движения десятки или сотни раз даже для того, чтобы достичь такого высокого уровня, что захватывающе возможности. Таким образом, мы как бы делаем то же самое здесь с Atlas, исследуя, как довести его до предела".

Напомним, ранее сообщалось, что человекоподобного робота научили делать сальто.