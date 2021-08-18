Илон Маск пообещал запустить Starship уже через пару недель

SN20 готовят к полету.

Первый полноразмерный прототип космического корабля SpaceX Starship должен быть готов к запуску в испытательный орбитальный полет "через несколько недель", - сообщил основатель и генеральный директор компании Илон Маск в Twitter.

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Эта цель кажется очень быстрой, учитывая, что SpaceX еще не провела ракету высотой 120 метров через обычную батарею предполетных испытаний. И еще предстоит преодолеть большое логистическое препятствие: Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проводит экологическую оценку орбитальной стартовой площадки SpaceX в Южном Техасе, откуда стартует Starship.

FAA еще не выпустило свой проект обзора, и агентство примет общественные комментарии по поводу отчета в течение 30 дней после его публикации. Таким образом, орбитальная прогулка Starship не может произойти всего через несколько недель, как обещал Маск.

Фактически, твит Маска, возможно, был напечатан для того, чтобы оказать небольшое давление на FAA, чтобы оно ускорило темп. В конце концов, он выражал разочарование по поводу правил FAA в прошлом, подчеркивая, что такие правила необходимо упростить, если человечество когда-либо собирается достичь частоты запусков, изменяющих правила игры.

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И SpaceX намеревается, что Starship изменит правила игры. Транспортное средство, состоящее из огромного ускорителя первой ступени, известного как Super Heavy, и космического корабля под названием Starship, предназначено для перевозки людей и грузов на Луну, Марс и другие отдаленные места.

SpaceX провела испытательные полеты предыдущих прототипов Starship, отправив космический корабль в небо на 10 километров с территории Южного Техаса, которая находится недалеко от деревни Бока-Чика на побережье Мексиканского залива. Но предстоящий испытательный полет станет первым, когда полностью укомплектованный Starship отправится в полет, и система впервые выйдет на орбиту.

Если все пойдет по плану, Super Heavy приведет к приводнению в Мексиканском заливе вскоре после старта. Тем временем Starship проложит свой путь на орбиту, один раз облетит нашу планету и спустится в Тихий океан, недалеко от гавайского острова Кауаи.

SpaceX уже предприняла некоторые шаги к этому знаменательному полету. 6 августа, например, компания впервые установила два компонента Starship - 29-моторный Super Heavy под названием Booster 4 и шестидвигательный прототип Starship под названием SN20 - на орбитальной стартовой установке в Южном Техасе.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск показал звездолет Starship изнутри.