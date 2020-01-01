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Тренды YouTube: Львов накрыло редкое облако и Гордон на "Эхо Москвы"

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В тренде политика и погода.

Львов накрыло редкое облако "грозовой воротник"

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Утром во вторник, 17 августа, на Львов надвинулась дождевая туча, которая вызвала сильную грозу. Синоптики говорят, что это облако является подвидом кучево-дождевых облаков - "грозовой воротник". Кучево-дождевые облака в Украине случаются чаще, а вот явление "грозовой воротник" - редкость.

Гордон на "Эхо Москвы". Талибы идут на Россию, мерзавец от Лукашенко, бездарный Путин, Беленюк

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Дмитрий Гордон в программе "Особое мнение" с Евгением Бунтманом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал про конфликт с Лукашенко,  об убийстве главы Белорусского дома, политических убийствах в Украине и смерти мэра Кривого Рога.

Напомним, ранее в тренды попали Джиган - На чиле и Афганистан под Талибаном.

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Теги: тренды YouTube, видео
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