Что внутри у Galaxy Z Fold 3: Новый смартфон разобрали до винтика
Samsung представил Galaxy Z Fold 3 на прошлой неделе, и блогеры уже успели получить его и посмотреть его в действии. Но некоторые решили посмотреть, из чего же он сделан.
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В этом видео вы можете взглянуть на новейший складной смартфон Samsung и узнать, что его отличает внутри.
Видео дает вам некоторую полезную информацию о том, как разобрать Galaxy Z Fold3, ничего не испортив, но, честно говоря, мы не рекомендуем никому делать это дома. В конце концов, это очень дорогая технология, и риск того, что что-то пойдет не так во время такой разборки, довольно велик. Тем не менее, интересно наблюдать, как это делают другие люди.
Напомним, ранее сообщалось, что появилось видео разбора раскладушки Motorola Razr.
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