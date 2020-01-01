Что внутри у Galaxy Z Fold 3: Новый смартфон разобрали до винтика

Вы можете посмотреть, что внутри складного смартфона.

Samsung представил Galaxy Z Fold 3 на прошлой неделе, и блогеры уже успели получить его и посмотреть его в действии. Но некоторые решили посмотреть, из чего же он сделан.

Читай также: Новый складной смартфон Galaxy Fold разобрали, но удалили все фото

В этом видео вы можете взглянуть на новейший складной смартфон Samsung и узнать, что его отличает внутри.

Видео дает вам некоторую полезную информацию о том, как разобрать Galaxy Z Fold3, ничего не испортив, но, честно говоря, мы не рекомендуем никому делать это дома. В конце концов, это очень дорогая технология, и риск того, что что-то пойдет не так во время такой разборки, довольно велик. Тем не менее, интересно наблюдать, как это делают другие люди.

Напомним, ранее сообщалось, что появилось видео разбора раскладушки Motorola Razr.