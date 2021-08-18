Физики достигли исторического прорыва в ядерном синтезе
Эксперты сфокусировали свой гигантский массив из почти 200 лазерных лучей на крошечное пятно, чтобы создать мега-взрыв энергии - в восемь раз больше, чем они когда-либо делали в прошлом.
Хотя энергии хватило на очень короткое время - всего 100 триллионных долей секунды - это приблизило ученых к Святому Граалю термоядерного зажигания, моменту, когда они создают больше энергии, чем используют.
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"Этот результат является историческим прорывом в исследованиях термоядерного синтеза с инерционным удержанием", - сказал Ким Будил, директор Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, которая управляет Национальным центром зажигания в Калифорнии, где в этом месяце проводился эксперимент.
Некоторые ученые считают, что ядерный синтез является потенциальной энергией будущего, особенно потому, что он производит мало отходов и не производит парниковых газов.
Он отличается от деления, метода, который в настоящее время используется на атомных электростанциях, когда связи тяжелых атомных ядер разрываются с высвобождением энергии.
В процессе слияния два легких атомных ядра "соединяются", образуя одно тяжелое.
В этом эксперименте ученые использовали два изотопа водорода, из которых образовался гелий.
Это процесс, который происходит в звездах, в том числе в нашем Солнце.
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"Команды NIF проделали выдающуюся работу", - сказал профессор Стивен Роуз, содиректор центра исследований в этой области Имперского колледжа Лондона.
"Это наиболее значительный прогресс в области инерционного термоядерного синтеза с момента его появления в 1972 году".
Но, предупредил Джереми Читтенден, содиректор того же центра в Лондоне, сделать его полезным источником энергии будет непросто.
"Превращение этой концепции в возобновляемый источник электроэнергии, вероятно, будет долгим процессом и потребует решения серьезных технических проблем", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что южнокорейское искусственное солнце установило рекорд по температуре.
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