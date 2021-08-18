Физики достигли исторического прорыва в ядерном синтезе

Ученые-ядерщики, использующие лазеры размером с три футбольных поля, заявили во вторник, что они сгенерировали огромное количество энергии в результате термоядерного синтеза, что, возможно, вселяет надежду на разработку нового источника чистой энергии.

Эксперты сфокусировали свой гигантский массив из почти 200 лазерных лучей на крошечное пятно, чтобы создать мега-взрыв энергии - в восемь раз больше, чем они когда-либо делали в прошлом.

Хотя энергии хватило на очень короткое время - всего 100 триллионных долей секунды - это приблизило ученых к Святому Граалю термоядерного зажигания, моменту, когда они создают больше энергии, чем используют.

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"Этот результат является историческим прорывом в исследованиях термоядерного синтеза с инерционным удержанием", - сказал Ким Будил, директор Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, которая управляет Национальным центром зажигания в Калифорнии, где в этом месяце проводился эксперимент.

Некоторые ученые считают, что ядерный синтез является потенциальной энергией будущего, особенно потому, что он производит мало отходов и не производит парниковых газов.

Он отличается от деления, метода, который в настоящее время используется на атомных электростанциях, когда связи тяжелых атомных ядер разрываются с высвобождением энергии.

В процессе слияния два легких атомных ядра "соединяются", образуя одно тяжелое.

В этом эксперименте ученые использовали два изотопа водорода, из которых образовался гелий.

Это процесс, который происходит в звездах, в том числе в нашем Солнце.

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"Команды NIF проделали выдающуюся работу", - сказал профессор Стивен Роуз, содиректор центра исследований в этой области Имперского колледжа Лондона.

"Это наиболее значительный прогресс в области инерционного термоядерного синтеза с момента его появления в 1972 году".

Но, предупредил Джереми Читтенден, содиректор того же центра в Лондоне, сделать его полезным источником энергии будет непросто.

"Превращение этой концепции в возобновляемый источник электроэнергии, вероятно, будет долгим процессом и потребует решения серьезных технических проблем", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что южнокорейское искусственное солнце установило рекорд по температуре.