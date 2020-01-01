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Как зарядить сварочный аппарат от грозы: Эксперименты

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Как подзарядить аккумулятор при помощи квадрокоптера и молнии.

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Блогер Креосан решил собрать сварочный аппарат из старого аккумулятора от электровелосипеда и испытал эту сварку в реальных условиях. Для этого он отправился на заброшенную военную базу. А когда разрядился аккумулятор на сварочнике, он решил подзарядить его от молнии, подняв провод в небо во время грозы квадрокоптером. Смотрите, что из этого вышло. 

Напомним, ранее блогеры показали, может ли муха летать в вакууме.

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Теги: эксперименты, видео
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