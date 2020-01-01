YouTube тестирует функцию перевода комментариев

YouTube для Android и iOS сейчас тестирует мгновенный перевод комментариев при условии, что у вас есть план подписки Premium.

Эта опция является частью регулярных экспериментов YouTube, которые предлагают подписчикам Premium возможность опробовать функции, вероятно, до более широкого развертывания на платформе. Вам нужно зарегистрироваться, чтобы получить доступ к переводу комментариев YouTube или переключателю "Перевести" в разделе комментариев к видео, и перезапуска приложения должно быть достаточно, чтобы функция начала работать правильно.

Читай также: YouTube отключит комментарии из-за педофилов

Когда перевод работает на вашем устройстве iOS или Android, пока YouTube определяет, что комментарий написан на языке, отличном от вашего предварительно заданного в настройках устройства / приложения, под иностранным текстом появится переключатель "Перевести" со значком Google Translate. Нажатие преобразует его на ваш местный язык, а переключиться обратно так же просто, как нажать "Посмотреть оригинал".

Если вы хотите попробовать переводы комментариев YouTube сами и у вас уже есть подписка Premium, вы можете зарегистрироваться здесь. Также стоит отметить, что он будет доступен только до 9 сентября. После этой даты неясно, увидим ли мы его более широкое распространение. Вполне возможно, что переводы станут доступны для всех пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что Google хочет превратить YouTube в магазин.