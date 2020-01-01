Видео дня: Изобретатель создал самый меткий умный лук

Лук настолько умный, что стрелку даже не нужно смотреть на цель.

Лук очень меткий, потому что умный Скриншот видео

Вы когда-нибудь хотели стать метким стрелком? Технологии могут помочь. Одно предупреждение: за деньги это не купишь. Вам придется заплатить за это тяжелой работой и часами инженерных работ. Как это сделал Шейн Уайтон из Северной Каролины

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Хотя Всемирная федерация стрельбы из лука не хотела бы, чтобы подобные Уайтону находились рядом с профессиональными спортсменами, для инженеров его работа - настоящее искусство.

Как говорит Уайтон в своем видео, он потратил несколько недель на создание этого устройства, которое выпускает стрелу только тогда, когда лук совмещен с целью.

Как всякий, кто видел лучников в действии, простого совмещения лука и цели недостаточно. Принимая во внимание расстояние до цели, лучник изменяет угол выпуска, так что стрела попадает в цель. Итак, Уайтону пришлось запрограммировать это в функции выпуска стрелы.

Для создания лука изобретатель использовал сверхмощные камеры и 3D-принтер, который использовался для 90 процентов лука.

Напомним, ранее сообщалось, что смартфон спас владельца от стрелы.