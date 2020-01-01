Каким должен быть процессор для ноутбука

Выбирая ноутбуки, пользователи в первую очередь обращают внимание на цвет, дизайн и цену. Гораздо важнее оценить «внутренности», и в первую очередь — процессор. Отталкиваться необходимо от задач, которые собираетесь на нем выполнять:

творческие — выполнение специализированных профессиональных задач, сложных расчетов, создание 3D-моделей, обработка видео. Специфика требует наличия мощного процессора Intel Core, либо даже Intel Xeon. Это в первую очередь специализированные модели ноутбуков CоnceptD, сертифицированные для работы с профессиональным ПО.

игровые — ноутбук (и процессор в частности) просто обязаны «тащить» все требовательные современные игры. Оптимальный вариант — Core i7/i9 или Ryzen 7/9 (ядра Zen3). Выбор велик: от массовых NITRO 5 с десятками конфигураций, до топовых мощных Predator в тонких металлических корпусах с усовершенствованным охлаждением;

Подавляющее большинство CPU производится Intel и AMD, хотя существуют специфические решения на базе Qualcomm, которые встречаются не часто.

Многие особенности процессора для ноутбука можно почерпнуть уже из названия:

Н — подразумевает повышенную производительность, характерно для «камней», ориентированных на использование в игровых ноутбуках;

Как видим, извечные конкуренты используют схожую маркировку, чем определенно упрощают жизнь пользователям.

В отличие от настольных компьютеров, которые часто собираются с прицелом на модернизацию в будущем, ноутбуки являют собой целостное решение с ограниченными возможностями для апгрейда. Выбор того или иного процессора как следствие предопределяет набор прочих ключевых компонентов ноутбука. Их сочетание и слаженная работа определяют производительность и автономность. К примеру, Intel сертифицирует компоненты на соответствие требованиям платформы Intel Evo. Наклейка Intel Evo автоматически указывает на наличие в ноутбуке не только процессора Core 11-го поколения, но и модуля Wi-Fi 6, емкого и быстрого SSD, скоростного интерфейса Thunderbolt 4, оперативная память для ноутбука работает в двухканальном режиме, практически мгновенного выхода из режим сна и массы других преимуществ.

Яким має бути процесор для ноутбука

Інтернет рясніє сотнями пропозицій про продаж мобільних комп'ютерів. Магазини пропонують сотні конфігурацій, кожна з яких обов'язково «швидкий і потужний». Як зробити правильний вибір і не помилитися? Скористайтеся наведеними нижче рекомендаціями.

Як вибрати ноутбук: на що звернути увагу

Обираючи ноутбуки, користувачі в першу чергу звертають увагу на колір, дизайн і ціну. Набагато важливіше оцінити «нутрощі», і в першу чергу — процесор. Відштовхуватися необхідно від завдань, які збираєтеся на ньому виконувати:

базові — робота з Інтернет і набір тексту. Рекомендовані типи CPU: Intel Pentium Gold / Silver, Celeron з 2 або чотирма ядрами. Як варіант — рішення з AMD Athlon Gold. Типовий приклад: легкий Acer Swift 1 з CPU Pentium Silver і 15-годинним запасом роботи від акумулятора;

офісні — мінімальна багатозадачність, робота з офісним ПО, музика, відео і веб-сервіси. Вибором без зайвих витрат стануть моделі Intel Core i3 10, 11 поколінь, або Ryzen 3 — аналог від AMD. До популярних моделей можна віднести Асер Aspire 3 і Swift 3 з яскравими кольорами корпусу і 16-дюймовим дисплеєм;

універсальні — найпоширеніший тип, коли потрібно всього потроху, включаючи ігри, роботу з фото і різноманітними програмами. Оптимальний вибір: нові процесори Core i5 або Ryzen 5 серії 5000. Цей сегмент відрізняється особливо багатим вибором конфігурацій ноутбуків: від утилітарних Aspire 5 до продуктивного Swift X з графікою GeForce RTX 3050 і стильного Porsche Design Acer Book RS з карбоновим покриттям;

ігрові — ноутбук (і процесор зокрема) просто зобов'язані «тягти» всі вимогливі сучасні ігри. Оптимальний варіант — Core i7 / i9 або Ryzen 7/9 (ядра Zen3). Вибір великий: від масових NITRO 5 з десятками конфігурацій, до топових потужних Predator в тонких металевих корпусах з вдосконаленим охолоджуванням;

творчі — виконання спеціалізованих професійних завдань, складних розрахунків, створення 3D-моделей, обробка відео. Специфіка вимагає наявності потужного процесора Intel Core, або навіть Intel Xeon. Це в першу чергу спеціалізовані моделі ноутбуків CоnceptD, сертифіковані для роботи з професійним ПО.

Процесор в ноутбуці: нюанси сучасних моделей

Переважна більшість CPU виготовляється Intel і AMD, хоча існують специфічні рішення на базі Qualcomm, які зустрічаються не часто.

Багато характеристик процесора для ноутбука можна почерпнути вже з назви:

число в назві (Core ™ i3-10105, Ryzen 5 5700U) — вказує на покоління (10-е Core, 5-е Ryzen) чим більше, тим CPU новіші, продуктивніші;

G — означає наявність вбудованої в процесор графіки;

U — вказує на знижене енергоспоживання, процесор забезпечує більшу автономність;

Н — передбачає підвищену продуктивність, характерно для «каменів», орієнтованих на використання в ігрових ноутбуках;

К — процесор з розблокованим множником, який підтримує розгін користувачем (тільки Intel);

HS — вказує на високу продуктивність в поєднанні зі зниженим споживанням енергії і виділенням тепла (тільки AMD).

Як бачимо, одвічні конкуренти використовують схоже маркування, що значно спрощує життя користувачам.

Не «каменем» єдиним

На відміну від настільних комп'ютерів, які часто збираються з прицілом на модернізацію в майбутньому, ноутбуки являють собою цілісне рішення з обмеженими можливостями для апгрейду. Вибір того чи іншого процесора як наслідок зумовлює набір інших ключових компонентів ноутбука. Їх поєднання і злагоджена робота визначають продуктивність і автономність. Наприклад, Intel сертифікує компоненти на відповідність вимогам платформи Intel Evo. Наклейка Intel Evo автоматично вказує на наявність в ноутбуці не тільки процесора Core 11-го покоління, але й модуля Wi-Fi 6, ємного і швидкого SSD, швидкісного інтерфейсу Thunderbolt 4, оперативна пам'ять для ноутбука працює в двоканальному режимі, практично миттєвого виходу з режиму сну і маси інших переваг.

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