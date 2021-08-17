Илон Маск показал момент сборки самой большой ракеты

Следующий прототип SpaceX Starship получил черно-белую обработку на новой фотографии, опубликованной основателем компании Илоном Маском.

На снимке показан прототип Starship SN20 (“Серийный номер 20“) во время проверки 4 августа на соответствие первой ступени сверхтяжелой ракеты, когда сложенная ракета ненадолго стала самой высокой в ​​мире.

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На снимке крупным планом показана процедура связки между Starship и Super Heavy, под которой находятся инженеры. Картина напоминает знаменитую черно-белую фотографию “Обед на небоскребе“, сделанную Чарльзом Клайдом Эббетсом 20 сентября 1932 года во время строительства Рокфеллер-центра на Манхэттене.

Картина "Обед на небоскребе" Wikimedia

Маск не публиковал никаких комментариев к фотографии, хотя в своем твиттере ему было много чего сказать о проверке соответствия. В нескольких твитах Маск написал, что “для меня большая честь работать с такой замечательной командой“, и добавил, что “мечта стала реальностью“.

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Только Super Heavy имеет высоту 70 метров, а корабль Starship добавляет еще 50 метров в высоту. Вместе они имеют высоту 120 м, что выше любой другой ракеты, включая знаменитую лунную ракету НАСА Сатурн V, высота которой составляла 110 м.

Но когда дуэт отправится в первую в истории попытку орбитального полета Starship, неизвестно. Космический корабль и его ракета должны пройти многочисленные технические проверки, прежде чем получить разрешение на взлет со стартовой площадки недалеко от деревни Бока-Чика, штат Техас. Ожидается, что Super Heavy и Starship SN20 пройдут отдельные статические огнестойкие испытания. SpaceX также ожидает экологической экспертизы операций по запуску Starship от Федерального управления гражданской авиации, дата завершения которой неясна.

В Твиттере Маск также написал, что Starship и его супертяжелая ракета-носитель нуждаются как минимум в “4 важных предметах“, прежде чем они будут готовы к полету. Эти предметы являются последними плитками теплозащитного экрана для Starship, тепловой защитой для двигателей Super Heavy, дополнительными резервуарами для хранения топлива наземной системы и быстросъемным рычагом для Starship, который, вероятно, будет прикреплен к портальной башне площадки.

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SpaceX провела испытания нескольких прототипов в полете, но это будет первая орбитальная попытка программы Starship. План орбитального полета, представленный FAA, предполагает, что Super Heavy Booster 4 после вывода своего первого прототипа Starship на орбиту приведет к приводнению в Мексиканском заливе примерно в 32 км от берега. Starship выйдет на орбиту, сделает один круг вокруг Земли и вернется через Тихий океан, недалеко от гавайского острова Кауаи, примерно через 90 минут после запуска.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск показал самую высокую ракету в мире.