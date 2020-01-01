Умный стол из эпоксидной смолы: Эксперименты
Стол получился как в фильме Матрица.
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Блогеры из канала Лихой Топор замахнулись на классику и решили сделать умный стол по мотивам фильма Матрица.
Много сложностей и ошибок, 50 метров адресной светодиодной ленты, более 7000 умных символов, и в итоге стол, аналогов которому вы точно не видели.
Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.
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