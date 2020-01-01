В Китае для охлаждения города поставили гигантский кондиционер

Один большой кондиционер позволит сэкономить электричество.

Станция DCS в Цяньхае, которая сократит потребление энергии и обеспечит охлаждение города scmp.com

Город Шэньчжэнь в Китае только что завершил строительство центральной системы централизованного охлаждения (DCS), которая подает холодный воздух в торговые центры, офисы и транспортные станции.

Компания, которая построила систему, Shenzhen Qianhai Energy Technology Development Company, также работает с Гонконгом над DCS.

Читай также: В аномальных снегопадах и жаре виноваты растаявшие льды

Охлаждающая станция №5, которая начала подавать холодный воздух в июне в районе Цяньхай Шэньчжэня, охватывает более 2,75 квадратных километров общественных зданий, но не жилых домов.

"Характеристики жилых домов определяют, что они не подходят для DCS, система требует более повседневного использования, например, от восьми до пяти, включая офисы, коммерческие центры, метро или центры обработки данных", - сказал Фу Цзяньпин, вице-президент районного комитета энергетики Китайской ассоциации энергоэффективности зданий.

Станция является новейшим дополнением к тщательно продуманной DCS в Цяньхае, зоне свободной торговли и экономического развития. В настоящее время завершено строительство трех станций, еще семь будут построены в ближайшие годы.

После завершения строительства 10 станций с инвестициями в размере около 4 миллиардов юаней (617 миллионов долларов США) смогут обеспечить в общей сложности 400 000 тонн холодного воздуха на площади 19 миллионов квадратных метров.

Читай также: Британские ученые показали человека будущего

Шэньчжэнь впервые начал планировать DCS вместе с развитием Цяньхая в 2014 году. Правительство проанализировало потребности Цяньхая в энергии и решило, что в южном Китае кондиционирование воздуха является основным потребителем энергии.

Система в Цяньхае может ежегодно экономить 130 миллионов киловатт электроэнергии, что эквивалентно сжиганию 16 000 тонн угля, сокращая выбросы углекислого газа на 130 000 тонн.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай создал новую технологию по производству чипов 5G.