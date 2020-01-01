Asus выпустила сразу два игровых смартфона ROG Phone 5s

Доступны обычная версия и Pro.

Игровая серия смартфонов ROG Phone 5s работает на чипсете Snapdragon 888+ с основным ядром 3,0 ГГц (Cortex-X1), по сравнению с 2,84 ГГц на исходном чипе. AI Engine получил повышение на 20% и теперь обеспечивает скорость 32 TOPS (по сравнению с 26 TOPS в серии ROG Phone 5). Чипсет - не единственное обновление в новых моделях.

ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro asus

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Версия Asus ROG Phone 5s Pro получила память 18 ГБ ОЗУ (LPDDR5) и 512 ГБ встроенной памяти (UFS 3.1).

Если 18/512 ГБ звучат как перебор, существует несколько конфигураций Asus ROG Phone 5s. Они начинаются с 8/128 ГБ, переходят в 12/256 ГБ и заканчиваются конфигурацией 16/256 ГБ. Ни в одной из моделей нет слота для microSD, но они поддерживают внешние USB-накопители в формате NTFS.

В новой модели Pro цветной PMOLED-дисплей также остался на задней панели.

Дисплей имеет разрешение Full HD + 2448 x 1080 пикселей и оснащен целым рядом камер высокого класса. На передней панели устройства находится 24-мегапиксельная камера для съемки селфи и видеозвонков, сзади - три камеры.

ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro asus

Тройные задние камеры включают 64-мегапиксельную основную камеру для фотографий и видео, а также сверхширокоугольную 13-мегапиксельную камеру и 5-мегапиксельную макро-камеру.

Новый смартфон ROG Phone 5s также оснащен батареей емкостью 6000 мАч, которая обеспечит вам много времени в играх, а также имеет быструю зарядку 65 Вт.

Пока нет подробностей о том, сколько будет стоить новый смартфон ROG Phone 5S Pro, когда он поступит в продажу.

Напомним, ранее сообщалось, что Lenovo показала игровой смартфон Legion Phone Duel.