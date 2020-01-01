Телефоном на Android можно будет управлять лицом

Последняя функция специальных возможностей Android позволяет управлять телефоном с помощью мимики.

Бета-версия 12.0.0 приложения Android Accessibility Suite была включена в четвертый бета-выпуск Android 12, который несколько дней назад вышел на телефоны Pixel. В обновленном приложении реализованы "переключатели камеры" для Switch Access, одной из служб специальных возможностей, включенных в приложение Android Accessibility Suite. Switch Access содержит инструменты, позволяющие взаимодействовать с устройством Android без использования сенсорного экрана. С помощью Switch Access вы можете подключить внешнее устройство через USB или Bluetooth для выбора элементов, прокрутки, ввода и т. д. А теперь вы можете использовать "Переключатели камеры", чтобы управлять своим устройством только лицом.

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Переключатели камеры в настоящее время поддерживают установку нескольких жестов для нескольких элементов управления, хотя, возможно, в будущем этот список может увеличиться. Вы можете, например, настроить приложение на обнаружение, когда вы открываете рот, а затем сопоставить это, чтобы открыть панель уведомлений. Вы также можете проверить его, когда вы поднимете брови, а затем вернете телефон на главный экран.

Когда функция переключения камеры активна, отображается постоянный значок уведомления, указывающий на то, что ваша камера активно используется. Android 12 показывает индикатор строки состояния всякий раз, когда камера вашего устройства используется, поэтому этот значок уведомления может показаться избыточным. Однако обновленная версия приложения Android Accessibility Suite, похоже, не является эксклюзивной для устройств Android 12, поскольку любой может загрузить APK-файл, чтобы получить новую функцию переключения камеры на устройстве Android 11. Поскольку кажется, что обновленная версия еще не распространяется для пользователей в Google Play, вам придется либо дождаться начала развертывания обновления, либо загрузить APK с сайта, такого как APKMirror.

Напомним, ранее сообщалось, что Android 12 получит серьезное изменение дизайна.