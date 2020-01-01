Тренды YouTube: ГУЛАГ: Остров Соловки и В Чернобыль на элетросамокатах

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ГУЛАГ: Остров Соловки / Самый страшный лагерь СССР / От Колымы до Соловков

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Это Соловецкие острова - безумно красивое место, но именно здесь началось самое страшно что было в Советском Союзе - Гулаг. Скиты, церкви, огромный монастырь - все было превращено в одну большую тюрьму, где издевались над людьми, где их пытали. Над заключенными ставили эксперименты: как издеваться над ними наиболее выгодно, наиболее грамотно и наиболее эффективно выбивать из них всё человеческое. Вскоре результаты того, что проводилось здесь на Соловецких островах, было распространено по всему СССР.

В Чернобыль на ЭЛЕТРО-САМОКАТАХ ⚡ Нелегалка в Припять через Зону Отчуждения ☢ Приколы на пути в ЧЗО

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Блогеры из KREOSAN отправились в Чернобыльскую Зону Отчуждения. И на этот раз они сделали это на электросамокатах. Они покажут абсолютно новый метод, как попасть в Припять через Чернобыльский лес с удовольствием.

Напомним, ранее в тренды попали Динамо – Минай и Я купил Tesla.