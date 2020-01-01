Что такое сопротивление проводников: Эксперименты

Давайте узнаем больше об электричестве и сопротивлении проводников.

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Что мешает электронам течь по проводнику? В каких направлениях течет ток? Почему чем длиннее проводник, тем больше сопротивление в нем? Автор и ведущий программы – Алексей Иванченко – инженер-конструктор, руководитель Лаборатории физики Политехнического музея, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров России. Он расскажет, какие законы лежат в основе Вселенной и покажет, как полученные знания можно применять в жизни.

Напомним, ранее блогеры показали, из чего состоит электричество.