Вышла новая версия Windows 11 для всех желающих

Всех желающих тестировать новую операционку.

Microsoft выпустила новую сборку Windows 11 Insider Preview Build 22000.132, сделав ее доступной для загрузки всем, кто подписался на их программу предварительной оценки Windows. Если вы не подписаны - это можно сделать по ссылке.

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Последняя версия Windows 11 теперь доступна всем на каналах разработки и бета-тестирования и снова содержит множество изменений и улучшений, включая новые обновления для службы чата Microsoft Teams.

Чат от Microsoft Teams теперь доступен для инсайдеров Windows в бета-канале и теперь поддерживает индивидуальные и групповые аудио- и видеозвонки, позволяя вам протестировать новые функции чата Windows 11, которые Microsoft уже сделала доступными.

”Вы можете создавать встречи и присоединяться к ним. Вы можете включить или выключить микрофон и камеру и выбрать предпочтительные динамики, микрофон и камеру в настройках устройства. Вы можете управлять информацией и параметрами встречи. Вы можете поделиться своим экраном, увидеть список участников, допустить участников встречи из зала ожидания, поговорить и просмотреть видео людей в виде галереи. Мы рады поделиться этим опытом с растущей сетью людей!"

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Microsoft также обновила свой новый Snipping Tool для Windows 11, обновлены приложение "Калькулятор", "Почта" и "Календарь", а также развернула множество настроек, улучшений и исправлений для операционной системы Windows 11, которые будут выпущены через несколько месяцев.

Ряд других исправлений, внесенных Microsoft в последнюю загрузку Windows 11, включает:

Проделана некоторая работа по устранению сценария, когда список недавних поисков, отображаемый при наведении курсора на значок поиска на панели задач, был неожиданно пустым.

Мы исправили проблему, из-за которой при запуске ссылок с панели виджетов приложения не всегда вызывались на передний план.

Щелчок по значку виджетов на панели задач должен теперь открыть его на правильном мониторе.

Панель задач (Explorer.exe) больше не должна постоянно вылетать внутри Windows Sandbox.

Устранена проблема, из-за которой у некоторых инсайдеров возникала ошибка проверки при попытке отката в предыдущей сборке.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 11 получит новое контекстное меню.