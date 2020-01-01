Марсианский вертолет в полете заснял на видео марсоход Perseverance

Полет прошел успешно и позволил построить путь для марсохода.

Пролетая над Красной планетой в 11-й раз на прошлой неделе, маленький вертолет увидел свой "материнский корабль" - марсоход Perseverance, который 18 февраля приземлился в кратере Джезеро на Марсе.

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"Аэрофотоснимки потрясающие - но еще лучше, когда вы играете в "Найди Perseverance" с ними", - говорится в заявлении NASA Роберт Хогг, инженер Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния. "Как только вы найдете наш марсоход и увеличите масштаб, вы сможете разглядеть некоторые детали, такие как колеса, мачту дистанционного зондирования и MMRTG [многоцелевой радиоизотопный термоэлектрический генератор] в кормовой части".

В то время, когда была сделана эта фотография, Ingenuity летела на 12 метров над поверхностью Марса, на расстоянии около 500 м от марсохода.

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Согласно плану полета NASA, вертолет взлетел 5 августа примерно в 07:50 по Киеву и летел с севера на северо-запад в течение 130,9 секунды со средней скоростью около 18 км / ч.

"Рейс 11 был по сути разработан, чтобы держать Ingenuity впереди марсохода, позволяя ему продолжать поддерживать научные цели Perseverance, фотографируя интригующие геологические объекты с воздуха", - говорится в заявлении представителей NASA.

Ожидается, что вертолет пролетит над районом кратера Джезеро, называемым "Южный Сеит", по крайней мере еще раз во время своей миссии на Красной планете.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет Ingenuity совершил третий, самый долгий, полет на Марсе.