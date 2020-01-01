Запуск Boeing Starliner к МКС отложили из-за застрявших клапанов

Новая дата запуска пока не известна.

Капсула Boeing Starliner все еще находится в ремонте, поскольку компания пытается выяснить, что происходит с его неисправными клапанами NASA

Капсула Boeing Starliner все еще находится в ремонте, поскольку компания пытается выяснить, что происходит с ее неисправными клапанами.

После множества задержек у Starliner нет новой даты запуска миссии Orbital Flight Test 2 (OFT-2) на Международную космическую станцию, поскольку команды Boeing продолжают "работать круглосуточно", чтобы исправить проблемы с клапанами, которые заземляли корабль. на прошлой неделе и продолжают откладывать запуск, сообщила компания в своем заявлении сегодня (12 августа). На данный момент команды отремонтировали девять из 13 проблемных клапанов корабля.

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"За последние пару дней наша команда потратила необходимое время, чтобы безопасно получить доступ к пораженным клапанам и протестировать их, не допуская, чтобы окно запуска определяло наш темп", - говорится в заявлении Джон Воллмер, вице-президент Starliner и руководитель программы.

После первоначальной задержки, вызванной неисправностью российского модуля "Наука" на Международной космической станции прямо перед запланированным запуском Starliner 30 июля, NASA и Boeing перенесли запуск на 3 августа. Однако эта дата запуска была перенесена еще на 24 августа. прежде чем запуск был отложен на неопределенный срок, когда инженеры обнаружили проблемы с клапанами в силовой установке Starliner. Они обнаружили проблемы с 13 клапанами, которые не открывались должным образом.

9 августа компания выступила с заявлением, в котором сообщила, что к настоящему времени вернули семь из 13 проблемных клапанов в рабочее состояние, как предполагалось. Сегодня компания Boeing сообщила, что девять из этих 13 клапанов "теперь открыты и функционируют нормально после применения электрических и тепловых методов, чтобы подавать и отдавать команду на их открытие", - говорится в заявлении Boeing. Они добавили, что "аналогичные методы сейчас применяются к четырем клапанам, которые остаются закрытыми".

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Однако в компании пока не известна причина неисправности клапана.

В то время как команды Boeing работают "над тем, чтобы вернуть работоспособность ряду клапанов окислителя на двигательной установке CST-100 Starliner, компания одновременно работает со своими партнерами из NASA и Aerojet Rocketdyne, чтобы определить причину проблем с клапанами, обнаруженных во время предпусковых проверок». говорится в заявлении.

Starliner - многообещающее космическое "такси" компании Boeing. Космический корабль был разработан в рамках контракта, заключенного NASA по коммерческой космической программе, вместе с SpaceX с его капсулой Crew Dragon. OFT-2 станет второй попыткой компании совершить беспилотный испытательный полет на станцию ​​после того, как ее первая миссия, OFT-1, не смогла достичь орбитальной лаборатории в декабре 2019 года .

Официальные лица NASA заявили, что Starliner пробудет на космической станции от пяти до 10 дней, прежде чем вернуться на Землю. После успешного завершения миссии OFT-2 Boeing заявила, что запустит человеческие экипажи на борту капсулы на космическую станцию. Ранее компания планировала запустить свой первый пилотируемый космический корабль Starliner к концу этого года.

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Однако в настоящее время у них нет даты запуска OFT-2, которая предшествует возможному запуску с экипажем.

"Компания будет работать с НАСА и United Launch Alliance, чтобы подтвердить новую дату запуска, когда космический корабль будет готов", - говорится в заявлении.

Если Starliner не запустится в ближайшее время, космический корабль может потерять место для стыковки на космической станции из-за приближающегося грузового корабля SpaceX Dragon, запуск которого в настоящее время запланирован на 28 августа, и он проведет до двух месяцев в стыковке на станции.

Напомним, ранее сообщалось, что первый запуск Starliner к МКС завершился неудачей.