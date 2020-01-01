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Тренды YouTube: Динамо – Минай и Я купил Tesla

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В тренде спорт и автомобили.

Я купил Tesla. Всё совсем не так как обещали

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Блогер из AcademeG купил Tesla Model 3. И он столкнулся с рядом проблем, потому что это электрическая машина. И в видео он попытается выяснить, есть ли вообще зарядные станции и куда на ней можно уехать дальше, чем ваш район.

Динамо – Минай. ПОВНИЙ МАТЧ

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В рамках перенесенного матча стартового тура УПЛ киевское Динамо на своем стадионе обыграло Минай. “Бело-синие“ отправили в ворота закарпатской команды два безответных гола. Счет матча на 18-й минуте открыл Виталий Буяльский, а в конце первого тайма Эрик Рамирес удвоил преимущество киевлян. Отметим, что для Рамиреса это первые результативные действия за Динамо в дебютной официальной игре.

Напомним, днем ранее в тренды попали Мальчик на девятке и Вероника Степанова у Собчак.

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Теги: тренды YouTube, видео
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