TikTok начал прятать подростковые видео от всех

Личные сообщения также будут отключены по умолчанию.

Решимость TikTok очистить свои каналы теперь включает значительные ограничения на приложение для подростков. Социальный видеосервис ограничивает видимость подростковых видео, причем наибольшие ограничения распространяются на самых маленьких пользователей. Видео подростков в возрасте от 13 до 15 лет по умолчанию закрыто, и им нужно будет решить, кто сможет увидеть видео при первой публикации. У них будет эта опция для каждого видео, которое они публикуют сверх этого, и у них не будет доступа к функциям Duet или Stitch.

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Ограничения увидят и старшие подростки. TikTok по умолчанию отключит личные сообщения для подростков 16 и 17 лет, впервые присоединяющихся к сервису, и попросит существующих пользователей проверить свои настройки, если они раньше не пробовали прямые сообщения. Компания также перепроверит, прежде чем подростки старшего возраста разрешат загрузку своих видео.

Гигант социальных сетей также будет стараться продвигать здоровые привычки использования. Уведомления будут отключены для подростков до 16 лет с 21:00 по местному времени, а подростки в возрасте 16 и 17 лет будут получать оповещения до 22:00. Теоретически это поможет предотвратить издевательства ночью.

TikTok подчеркнула, что "не было финиша" для усилий по обеспечению конфиденциальности и безопасности, и что в ближайшие месяцы их будет еще больше. Однако цель ясна - TikTok не хочет рассказов о подростках, сталкивающихся с хулиганами и другими злоумышленниками, которые нашли их через общедоступные видео и нежелательные сообщения. Теоретически ограничения обеспечивают более мягкое знакомство с TikTok, которое помогает более молодой аудитории понять последствия своих действий.

Напомним, ранее сообщалось, что на TikTok начали массово жаловаться в Европе.