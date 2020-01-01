Спортивный блочный лук своими руками: Эксперименты
Как можно кустарным методом сделать лук.
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Блогер SuperCrastan решил изготовить спортивный блочный лук своими руками. Он уже делали различные луки, но почему-то забыл упомянуть про этот тип, который считается самым интересным в изготовлении и принципе работы.
Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.
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