Спортивный блочный лук своими руками: Эксперименты

Как можно кустарным методом сделать лук.

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Блогер SuperCrastan решил изготовить спортивный блочный лук своими руками. Он уже делали различные луки, но почему-то забыл упомянуть про этот тип, который считается самым интересным в изготовлении и принципе работы.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.