Не уберегли: Внешний вид Honor Magic 3 слили за пару часов до анонса

Презентация серии Magic 3 должна начаться в 14:30, но уже есть изображения смартфона.

Honor готовится к анонсу серии Magic 3, до которой всего несколько часов. Прямую трансляцию презентации можно посмотреть здесь.

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Но перед запуском в Сети появились живые изображения высококлассной модели Magic 3, на которых демонстрируется устройство с пятью камерами на задней панели и дизайном, похожим на более старый флагман Huawei.

Новость появилась из репортажа AnTuTu и известного блогера Weibo DigitalChatStation. Глядя на изображения, можно увидеть смартфон с пента-камерой на задней панели. Если это правда, то, вероятно, через несколько часов будет выпущен более дорогой вариант Pro из линейки Magic 3. Однако наиболее примечательным аспектом этого просочившегося телефона является не его модуль с пятью камерами, а его дизайн, который странно похож на дизайн Huawei Mate 40 RS Porsche.

Дизайн смартфона слили в Сеть weibo

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Просочившиеся изображения показывают заднюю панель, которая имеет дизайн с линиями, которые расположены так же, как в ограниченной серии Mate 40. Единственное, чего не хватает, - это бренд Huawei на задней панели. Хотя, даже если дизайн похож, характеристики модуля камеры на задней панели будут отличаться. Согласно DigitalChatStation, высококлассная модель Magic 3 будет оснащена 50-мегапиксельным основным объективом, а также 64-мегапиксельной камерой с перископом, которая имеет оптический зум 3,5X, который также может достигать 100-кратного цифрового зума.

Однако в отчете не упоминаются подробности относительно других объективов. Но мы можем предположить, что есть сверхширокоугольный объектив, макро-камера и даже датчик глубины. К сожалению, это все еще неподтвержденная утечка, поэтому отнеситесь к ней с долей скепсиса.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы смартфоны Honor, которые получат обновления от Huawei.