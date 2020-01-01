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Тренды YouTube: Мальчик на девятке и Вероника Степанова у Собчак

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В тренде - интервью и пародия.

ВЕРОНИКА СТЕПАНОВА: об эмиграции из России, кликбейте, Дуде и Гудкове и ненависти к чужому успеху

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Популярная психолог Вероника Степанова уехала из России и живет в Мексике. Она дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала, что делает для своих пациентов и чем оправдывает свои действия.

МАЛЬЧИК НА ДЕВЯТКЕ - DEAD BLONDE (ПАРОДИЯ)

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На канале Чоткий паца вышла новая пародия. На этот раз досталось DEAD BLONDE и их песне  "Мальчик на девятке". И клип посвящен проезду в жаркой летней маршрутке.

Напомним, ранее в тренде попали Гордон ответил Лукашенко и Основано на реальном обмане.

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Теги: тренды YouTube, видео
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