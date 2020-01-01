Google сделает просмотр на YouTube более безопасным для детей

Компания вводит новые средства защиты конфиденциальности в своем наборе услуг, предназначенных для защиты детей младше 18 лет.

Всего через неделю после того, как Instagram объявил о новых настройках, направленных безопасность, Google заявил, что он также развертывает множество новых параметров конфиденциальности, предназначенных для несовершеннолетних, в своем наборе услуг, включая поиск Google, YouTube, YouTube Kids, Google Assistant и другие.

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В ходе одного из самых больших изменений YouTube со временем изменит свои настройки загрузки по умолчанию, чтобы несовершеннолетние в возрасте от 13 до 17 лет автоматически выбирали наиболее конфиденциальный вариант, а это означает, что любой загружаемый ими контент будет виден только пользователю. и всем остальным, кому они специально предоставляют разрешения на просмотр.

"Мы хотим помочь более молодым пользователям принимать информированные решения относительно своего присутствия в Интернете и цифровой конфиденциальности, в том числе поощрять их делать преднамеренный выбор, если они хотят сделать свой контент общедоступным", - написал в блоге Джеймс Безер, директор по управлению продуктами YouTube.

YouTube также сообщил, что набор функций для улучшения самочувствия, представленных в 2018 году, в том числе "сделайте перерыв" и напоминания перед сном, теперь станет настройками по умолчанию для всех пользователей в возрасте от 13 до 17 лет, хотя у пользователей будет возможность отключить эти напоминания. в своих настройках, если они захотят.

Для более молодых пользователей YouTube также внесет значительные изменения в YouTube Kids, включая добавление опции автовоспроизведения, которую родители могут включать или выключать по своему усмотрению, чтобы уменьшить количество неприемлемого контента.

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"Если вы едете в поездку с детьми или вместе слушаете детские стихи во время приготовления ужина, мы хотим дать родителям возможность выбрать настройку автозапуска, которая подходит их семье", - написал Бессер.

Наконец, YouTube Kids также будет обновлен с точки зрения коммерческого контента, который ему разрешено запускать. Хотя на YouTube Kids никогда не было разрешено размещать платные продукты, новые меры пойдут на шаг дальше и ограничат любое видео, "которое фокусируется только на упаковке продукта или напрямую побуждает детей тратить деньги", говорится в сообщении в блоге.

Изменения конфиденциальности произошли через два года после того, как Федеральная торговая комиссия и Генеральный прокурор Нью-Йорка вынудили Google и YouTube заплатить до 200 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения в нарушении YouTube закона о конфиденциальности детей, собирая данные о своих самых юных зрителях без их родителей. согласие на показ им рекламы.

Напомним, ранее сообщалось, что из YouTube хотят убрать весь детский контент.