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Google сделает просмотр на YouTube более безопасным для детей

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Компания вводит новые средства защиты конфиденциальности в своем наборе услуг, предназначенных для защиты детей младше 18 лет.
YouTube вводит новые механизмы защиты детей
YouTube вводит новые механизмы защиты детей
pixabay

Всего через неделю после того, как Instagram объявил о новых настройках, направленных безопасность, Google заявил, что он также развертывает множество новых параметров конфиденциальности, предназначенных для несовершеннолетних, в своем наборе услуг, включая поиск Google, YouTube, YouTube Kids, Google Assistant и другие.

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В ходе одного из самых больших изменений YouTube со временем изменит свои настройки загрузки по умолчанию, чтобы несовершеннолетние в возрасте от 13 до 17 лет автоматически выбирали наиболее конфиденциальный вариант, а это означает, что любой загружаемый ими контент будет виден только пользователю. и всем остальным, кому они специально предоставляют разрешения на просмотр.

"Мы хотим помочь более молодым пользователям принимать информированные решения относительно своего присутствия в Интернете и цифровой конфиденциальности, в том числе поощрять их делать преднамеренный выбор, если они хотят сделать свой контент общедоступным", - написал в блоге Джеймс Безер, директор по управлению продуктами YouTube.

YouTube также сообщил, что набор функций для улучшения самочувствия, представленных в 2018 году, в том числе "сделайте перерыв" и напоминания перед сном, теперь станет настройками по умолчанию для всех пользователей в возрасте от 13 до 17 лет, хотя у пользователей будет возможность отключить эти напоминания. в своих настройках, если они захотят.

Для более молодых пользователей YouTube также внесет значительные изменения в YouTube Kids, включая добавление опции автовоспроизведения, которую родители могут включать или выключать по своему усмотрению, чтобы уменьшить количество неприемлемого контента.

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"Если вы едете в поездку с детьми или вместе слушаете детские стихи во время приготовления ужина, мы хотим дать родителям возможность выбрать настройку автозапуска, которая подходит их семье", - написал Бессер.

Наконец, YouTube Kids также будет обновлен с точки зрения коммерческого контента, который ему разрешено запускать. Хотя на YouTube Kids никогда не было разрешено размещать платные продукты, новые меры пойдут на шаг дальше и ограничат любое видео, "которое фокусируется только на упаковке продукта или напрямую побуждает детей тратить деньги", говорится в сообщении в блоге.

Изменения конфиденциальности произошли через два года после того, как Федеральная торговая комиссия и Генеральный прокурор Нью-Йорка вынудили Google и YouTube заплатить до 200 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения в нарушении YouTube закона о конфиденциальности детей, собирая данные о своих самых юных зрителях без их родителей. согласие на показ им рекламы.

Напомним, ранее сообщалось, что из YouTube хотят убрать весь детский контент.

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Теги: YouTube, безопасность
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