Galaxy Unpacked: Онлайн-презентация новинок Samsung

Ожидается, что Samsung продемонстрирует новые Galaxy Z Flip и Z Fold, а также некоторые носимые устройства, в том числе новые умные часы Wear OS.

В 17:00 начинается онлайн-презентация Galaxy Unpacked, которая будет посвящена новинкам Samsung.

Ожидается, что компания представит несколько новых продуктов, в том числе свои первые новые умные часы с тех пор, как Google объявил, что будет сотрудничать с компанией.

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Это также первое летнее мероприятие за 10 лет с тех пор, как Samsung не покажет новый Galaxy Note. Вместо него мы ожидаем пару новых складных телефонов, один из которых может помочь заменить планшет.

Мы уже знаем, что на этом мероприятии будут выпущены складные смартфоны, поскольку Samsung, по сути, изложил план в своем блоге. Президент Samsung представил два новых складных устройства - Galaxy Z Flip и Z Fold третьего поколения.

Galaxy Z Flip складывается, как телефоны-раскладушки прошлого, в то время как Z Fold открывается как книга, открывая экран размером с планшет. Некоторые утечки указывают на то, что Snapdragon 888 будет на обоих устройствах, с 8 и 12 ГБ ОЗУ. Оба телефона должны иметь лучшую водонепроницаемость: Z Flip имеет степень защиты IP68, а Z Fold - более надежную степень защиты IPX8.

Ожидается, что Galaxy Z Flip 3 будет разных цветов Winfuture.de

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Помимо обычных улучшений сборки, мы ожидаем, что Z Flip 3 будет иметь основной 6,7-дюймовый внутренний гибкий дисплей и 1,9-дюймовый внешний дисплей. Этот внешний экран немного больше, чем текущий 1,1-дюймовый дисплей его предшественника, и сулит тем, кто надеется на большую функциональность телефона снаружи. По некоторым слухам , основной экран Z Flip имеет частоту обновления 120 Гц.

Ожидается, что Flip будет иметь две камеры, в том числе 12-мегапиксельную заднюю камеру и 10-мегапиксельную фронтальную. Ходят слухи, что Z Flip 3 будет иметь восемь вариантов цветов: черный, белый, темно-синий, светло-фиолетовый, зеленый, розоватый оттенок и серый. Он также должен быть более прочным, что было претензией к предыдущим поколениям Z Flip.

Galaxy Z Fold 3 (слева) и Galaxy Z Flip 3 (справа) twitter

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Для тех, кто хочет меньше традиционного телефона и больше гибридного устройства, Galaxy Z Fold 3 вполне может стать вашим следующим выбором. Ожидается, что Z Fold 3 будет иметь 6,2-дюймовый дисплей снаружи и 7,55-дюймовый экран внутри. Недавний список FCC также показал его совместимость со стилусом S Pen от Samsung, что станет благом для всех, кто ищет настоящие возможности планшета. S Pen не будет вставляться в устройство, как Galaxy Note, но будет работать с Air Actions.

Как и последняя версия Galaxy Z Fold, складной планшет-телефон третьего поколения, скорее всего, будет иметь множество камер.

Умные часы Galaxy Watch Classic androidheadlines.com

Пользователи Android с нетерпением ждут подробностей о следующей партии часов Samsung после того, как Google объявил, что компания первой представит новую версию платформы Wear. Было много утечек о грядущих часах Galaxy Watch, которые, как ожидается, будут Galaxy Watch 4 Classic и Galaxy Watch 4, причем последние оснащены фитнес-ориентированными функциями, чтобы удовлетворить потребности тех, кто носит Watch Active.

Рендеринг четырех предполагаемых новых умных часов Galaxy Watch 4 OnLeaks

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Galaxy Watch 4 будет ориентирована на людей, которые хотят больше фитнес-сосредоточенные часы. Watch 4 выглядят так, как будто они будут сделаны из алюминия и будут иметь размеры 40 мм и 44 мм. Также ожидается, что он будет работать на 5-нанометровом процессоре, который намного мощнее, чем те, что работают сейчас на умных часах Android сторонних производителей. На рендерах показаны четыре варианта цвета, включая черный, серебристый, зеленый и золотой.

Последнее устройство, которое мы ожидаем анонсировать на мероприятии Samsung Unpacked, - это Galaxy Buds следующего поколения. Их давно пора было обновить, последняя пара была выпущена два года назад.

Зарядная база новых Galaxy Buds twitter

Galaxy Buds 2 были практически раскрыты в серии просочившихся рендеров. Ожидайте наушников меньшего размера, а чехол для зарядки также выглядит немного больше, чем предыдущий в форме боба. Там нет никакого определенного слова о том, будут ли наушники предлагают активное шумоподавление, хотя выявить в опубликованном репозитории GitHub , кажется, свидетельствуют об обратном.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung готовит новый складной смартфон.