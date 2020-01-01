Как сделать гигантскую жвачку весом 150 кг: Эксперименты
Сырье для такой жвачки блогеры купили оптом.
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В этом видео блогеры из GopherVid сделали гигантскую жвачку в домашних условиях. Они уже делали многие вещи гигантские вещи своими руками, было много рецептов, вещей, но именно жвачки - не было.
Как им это удалось - смотри ниже.
Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.
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