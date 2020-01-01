NASA признало неготовность лунных скафандров к полету в 2024 году

Как заключил генеральный инспектор NASA, скафандры, которые понадобятся астронавтам для прогулок по Луне, не будут готовы вовремя для достижения цели посадки на Луну в 2024 году.

В отчете от 10 августа Управление генерального инспектора NASA (OIG) сообщило, что скафандр следующего поколения, разрабатываемый агентством для программы Artemis, известный как Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), не будет готов к полету до тех пор, пока по крайней мере, апрель 2025 года, и возможны дальнейшие задержки.

Читай также: NASA тестирует прототип орбитального лунного модуля

"Учитывая эти ожидаемые задержки в разработке скафандров, высадка на Луну в конце 2024 года, как в настоящее время планирует НАСА, неосуществима", - говорится в отчете OIG. Тем не менее, он добавил, что другие факторы, такие как задержки в разработке системы космического запуска, Ориона и системы приземления человека (HLS), "также будут препятствовать посадке в 2024 году".

В отчете определены несколько факторов задержки, такие как технические проблемы, нехватка финансирования и последствия пандемии COVID-19. В то время как NASA потратило 420,1 миллиона долларов на новые конструкции скафандров после программы Constellation в 2007 году и еще около 625 миллионов долларов на завершение разработки xEMU, финансирование разработки xEMU в 2021 финансовом году было сокращено на 28% из-за сокращения финансирования лунных шлюзов. программа, в которой размещены эти работы.

Эти факторы уничтожили 12-месячный график разработки xEMU. В настоящее время NASA оценивает первые два костюма xEMU, необходимые для миссии Artemis 3, не будут завершены до ноября 2024 года и, учитывая время, необходимое для окончательной подготовки к запуску, не будут готовы к полету как минимум до апреля 2025 года, даже если лунный посадочный модуль и остальные компоненты миссии завершены. «По состоянию на июнь 2021 года у НАСА не было планов на случай непредвиденных обстоятельств, если скафандры не будут готовы», - говорится в отчете.

Читай также: NASA планирует возвращение на Луну за 28 миллиардов долларов

График давления, создаваемый переносом даты высадки на Луну в 2019 году с 2028 на 2024 год, может усугубить проблемы. В отчете отмечается, что в марте работа над прототипом костюма была остановлена ​​из-за отказа одного из компонентов. Персонал обвинил проблему в факторах, которые включали в себя нехватку расписания, а также нарушения связи между членами команды и быстрый рост проектной команды.

Несмотря на свои проблемы, работа над костюмом xEMU все еще далеко опережает HLS, что создает свои трудности. В отчете отмечается, что официальные лица проекта обеспокоены тем, что проектные предположения, сделанные в проекте скафандра в отношении посадочного модуля, могут оказаться неверными. В прошлом году массовый dtc костюма был сокращен с 186,6 до 177,1 кг, что вынуждает проект перепроектировать элементы костюма, чтобы соответствовать этой уменьшенной массе.

В отчете OIG также высказывались опасения по поводу стратегии НАСА по закупкам нового костюма. NASA ранее планировало "гибридный контрактный подход", при котором у него будет один генеральный подрядчик для интеграции костюма и несколько контрактов на разработку и поддержку. Однако NASA объявило ранее в этом году, что будет следовать подходу коммерческих услуг для скафандров, платя за использование костюмов, разработанных компаниями, которые будут поощряться, но не обязаны использовать технологии, разработанные для xEMU.

Читай также: Три частные фирмы отправят посадочные аппараты к Луне

Такой подход, добавлено в отчете, также делает неясным, будут ли костюмы также разработаны для использования на Международной космической станции. Проект xEMU планировал сделать версии костюма совместимыми для использования на станции, заменив стареющие костюмы, которые стали проблемой безопасности, а также для действий на лунных Вратах.

"Однако с учетом меняющихся и конкурирующих требований программ заинтересованных сторон xEMU и неуверенности Агентства в отношении приоритетов миссий NASA рискует заключить контракт без четкого определения ключевых технических требований", - говорится в отчете.

В отчете были даны четыре рекомендации для NASA: от продления графика разработки костюмов и обеспечения возможности использования костюмов xEMU на МКС до доработки стратегии приобретения костюмов. NASA в ответе, включенном в отчет, заявило, что приняло рекомендации, хотя их реализация в некоторых случаях не будет завершена до июня следующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA построит телескоп на обратной стороне Луны.