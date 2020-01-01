На Титан для поиска жизни пошлют Стрекозу

Вполне возможно, что ее удастся найти.

Спутник Сатурна Титан - одно из самых интригующих мест в Солнечной системе, настолько, что NASA планирует отправить туда винтокрылый аппарат в середине 2030-х годов. Теперь научная группа, стоящая за этой миссией Dragonfly (Стрекозу), обрисовала свои научные цели и задачи, при этом поиск признаков жизни находится на первом месте в списке.

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Титан удивительно похож на Землю - у него густая атмосфера, и это единственное известное нам место, где есть жидкие озера, океаны, дожди и реки. Ключевое отличие в том, что они заполнены не водой, а жидким метаном и этаном. Таким образом, Титан может оказаться домом для странных инопланетных форм жизни, которые используют биологические процессы, отличные от землян.

В 2019 году НАСА выбрало миссию Dragonfly для исследования этого странного мира. Как следует из названия, миссия будет включать в себя своего рода роботизированный вертолет, который будет прыгать по поверхности, как большая версия беспилотника Ingenuity, который в настоящее время исследует Марс вместе с марсоходом Perseverance.

Стрекоза будет брать пробы поверхностной органики и водяного льда перед прыжком в новое место каждые 16 (земных) дней APL

И теперь научная группа, стоявшая за миссией Dragonfly, обрисовала ее цели и задачи. Основная тема - это жизнь, в частности, есть ли у Титана жизнь в той или иной форме, есть ли у нее или может быть она. Ученые уже обнаружили некоторые возможные маркеры пребиотической химии, такие как органические соединения и молекулы, которые напоминают те, которые, как считается, существовали на ранней Земле. Таким образом, корабль будет исследовать, подходят ли условия для жизни, изучая глобальный цикл метана, как атмосфера взаимодействует с поверхностным материалом и где вода может смешиваться с органическими веществами.

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Другой ключ - выяснить, будет ли это "жизнь, какой мы ее знаем" или нет, то есть основана ли она на воде, как мы, или использует жидкие углеводороды, доступные в озерах и морях Титана. Важно отметить, что Dragonfly будет искать химические биосигнатуры, которые могут указывать на прошлую или настоящую жизнь любого типа.

Команда выбрала площадку для посадки, которая даст им доступ к местам, где можно найти ответы на все эти вопросы. Первоначально Dragonfly сядет среди дюн у экватора, где он сможет брать пробы органических отложений, а затем исследовать междонные зоны для проб водяного льда. Корабль оставался в каждом месте в течение одного полного дня Титана (около 16 земных дней), прежде чем подняться в небо и переместиться в новое место. В конечном итоге корабль направится к кратеру Селк, кратеру шириной 50 миль, который может давать признаки смешивания воды с органическими веществами на поверхности.

Впечатление художника от приземления стрекозы APL

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"Титан представляет собой утопию исследователя", - говорит Алекс Хейс, соавтор исследования. "Научные вопросы, которые мы задаем для Титана, очень широки, потому что мы еще мало знаем о том, что на самом деле происходит на поверхности. На каждый вопрос, на который мы ответили во время исследования Титана с орбиты Сатурна миссией Кассини, мы получили 10 новых".

Однако нам еще нужно подождать, прежде чем мы сможем получить ответы. Dragonfly должен быть запущен в 2026 году и не прибудет на Титан до 2034 года. Но когда это произойдет, изображения и данные, которые мы получим, могут оказаться одними из самых захватывающих, которые мы когда-либо видели.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы наблюдали затмение Титана.