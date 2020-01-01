Тренды YouTube: Гордон ответил Лукашенко и Основано на реальном обмане

В тренде - политика и познавательное видео.

Основано на реальном ОБМАНЕ

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Блогер из Utopia Show расскажет об обманах, манипуляциях и мифах, в которые мы верим.

У каждого обмана есть своя увлекательная история. Но как удалось людям обмануть других так, что они этого даже не поняли?

Лукашенко назвал Гордона мерзавцем и призвал посадить. Гордон жестко ответил

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На пресс-конференции Лукашенко назвал журналиста Гордона мерзавцев и пообещал посадить в Беларуси. На это Гордон записал видео, в котором рассказал, что он думает об этой угрозе и том, как он делал интервью с Лукашенко.

Напомним, ранее в тренде попали Жесткий ответ Лукашенко и Заря - Динамо.