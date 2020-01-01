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Ракета Antares запустила на МКС ​​самый тяжелый грузовой корабль

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Ракета и космический корабль Northrop Grumman загружены почти 4 тоннами припасов.
Запуск ракеты Antares
Запуск ракеты Antares
NASA

Ракета Antares 230+ стартовала с площадки 0A регионального космодрома Срединно-Атлантического океана на острове Уоллопс, штат Вирджиния. Запуск произошел в конце пятиминутного окна из-за проблемы с гелиевым клапаном, обнаруженной во время обратного отсчета.

Космический корабль NG-16 Cygnus должен прибыть на МКС в начале 12 августа, а захват его роботизированной рукой Canadarm2 ожидается примерно в 14:10 по Киеву. Рука будет пристыковывать космический корабль к модулю Unity станции.

Ракета перед стартом
Ракета перед стартом
NASA

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Космический корабль Cygnus, названный SS Ellison Onizuka в честь покойного астронавта, погибшего на шаттле Challenger в 1986 году, перевозит 3723 кг груза. Этот груз включает в себя материалы для экипажа станции, а также оборудование для станции, такое как оборудование для поддержки продолжающихся обновлений солнечных панелей станции.

Научные исследования составляют более 1000 кг груза на Cygnus. Одна из таких полезных нагрузок - эксперимент Redwire по тестированию использования смоделированного лунного реголита в качестве сырья для трехмерного принтера на станции - технологии, которая может быть использована в будущих исследованиях Луны. В ходе эксперимента Стэнфордского университета будет изучен рост мышечных клеток в условиях микрогравитации, чтобы увидеть, можно ли использовать такие клетки для тестирования лекарств, останавливающих состояние потери мышечной массы, известное как саркопения.

Также на Cygnus установлена ​​инфракрасная камера, называемая Prototype Infrared Payload, или PIRPL, разработанная Northrop Grumman для Агентства противоракетной обороны и Агентства космических разработок. Эти организации будут использовать PIRPL для тестирования технологий на будущих спутниках слежения за ракетами.

Момент старта
Момент старта
NASA

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На брифинге перед запуском 9 августа Франк ДеМауро, вице-президент и генеральный менеджер по тактическим космическим системам в Northrop Grumman, сказал, что данные PIRPL также будут использоваться правительственными учреждениями и университетами, "изучающими воздействие на окружающую среду" от извержений вулканов и лесных пожаров.

Напомним, ранее сообщалось, что частный космический корабль доставил на МКС тесто и мышей.

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Теги: Antares, МКС, Cygnus
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