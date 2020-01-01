Ракета Antares запустила на МКС самый тяжелый грузовой корабль
Ракета Antares 230+ стартовала с площадки 0A регионального космодрома Срединно-Атлантического океана на острове Уоллопс, штат Вирджиния. Запуск произошел в конце пятиминутного окна из-за проблемы с гелиевым клапаном, обнаруженной во время обратного отсчета.
Космический корабль NG-16 Cygnus должен прибыть на МКС в начале 12 августа, а захват его роботизированной рукой Canadarm2 ожидается примерно в 14:10 по Киеву. Рука будет пристыковывать космический корабль к модулю Unity станции.
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Космический корабль Cygnus, названный SS Ellison Onizuka в честь покойного астронавта, погибшего на шаттле Challenger в 1986 году, перевозит 3723 кг груза. Этот груз включает в себя материалы для экипажа станции, а также оборудование для станции, такое как оборудование для поддержки продолжающихся обновлений солнечных панелей станции.
Научные исследования составляют более 1000 кг груза на Cygnus. Одна из таких полезных нагрузок - эксперимент Redwire по тестированию использования смоделированного лунного реголита в качестве сырья для трехмерного принтера на станции - технологии, которая может быть использована в будущих исследованиях Луны. В ходе эксперимента Стэнфордского университета будет изучен рост мышечных клеток в условиях микрогравитации, чтобы увидеть, можно ли использовать такие клетки для тестирования лекарств, останавливающих состояние потери мышечной массы, известное как саркопения.
Также на Cygnus установлена инфракрасная камера, называемая Prototype Infrared Payload, или PIRPL, разработанная Northrop Grumman для Агентства противоракетной обороны и Агентства космических разработок. Эти организации будут использовать PIRPL для тестирования технологий на будущих спутниках слежения за ракетами.
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На брифинге перед запуском 9 августа Франк ДеМауро, вице-президент и генеральный менеджер по тактическим космическим системам в Northrop Grumman, сказал, что данные PIRPL также будут использоваться правительственными учреждениями и университетами, "изучающими воздействие на окружающую среду" от извержений вулканов и лесных пожаров.
Напомним, ранее сообщалось, что частный космический корабль доставил на МКС тесто и мышей.
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