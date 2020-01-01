Xiaomi выпустила MIX 4 - первый смартфон с подэкранной камерой

Также он работает на процессоре Snapdragon 888+.

Серия Xiaomi Mi MIX не обновлялась с 2019 года, когда они представили Xiaomi Mi MIX 3 и Mi MIX Alpha, пока в этом году они, наконец, не показали Mi MIX Fold. Эта линейка обычно предназначена для эксклюзивных мобильных телефонов высокого класса с некоторыми яркими функциями, а в случае с новым Xiaomi MIX 4 - с камерой под экраном.

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Экран имеет разрешение 400 пикселей на дюйм и покрывает 100% экрана. Также подтверждено, что под панелью спрятана 20-мегапиксельная селфи-камера. Также подтверждено, что экран представляет собой 6,7-дюймовый AMOLED-экран с поддержкой 10-битного изображения HDR10 +, Dolby Vision и контрастностью 5 000 000: 1.

Экран будет защищен технологией Corning Gorilla Glass Victus, а за звук отвечают динамики Harman Kardon.

В дополнение к основной камере 108 МП с оптическим стабилизатором (OIS) в комплект входят объектив на 8 МП с возможностью увеличения 50X и сверхширокий угол обзора 13 МП с полем обзора 120º.

Xiaomi MIX 4 weibo

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Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 888+, состоящем из Cortex X1, и будет иметь аккумулятор емкостью 4500 мАч. Также подтверждена зарядка на 120 Вт, при которой по проводам может потребоваться 10 минут для зарядки 80% аккумулятора. Смартфон также имеет возможность беспроводной зарядки на 50 Вт.

Что касается цен, Xiaomi сообщила, что Mi Mix 4 начинается с 4999 юаней (658 евро) в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. топовая версия, состоящая из 12/256 ГБ, стоит 6299 юаней (830 евро).

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi создала беспроводную зарядку на расстоянии.