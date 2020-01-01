ВВС США финансирует испытания самого быстрого самолета в мире

ВВС США выделили 60 миллионов долларов аэрокосмическому стартапу Hermeus для финансирования летных испытаний его гиперзвукового самолета Quarterhorse.

Способный летать со скоростью 5 Махов и дальностью полета 7400 км, новый самолет будет использовать турбированный двигатель с комбинированным циклом (TBCC), построенный на базе коммерческого турбореактивного двигателя GE J85.

После вывода из эксплуатации англо-французского сверхзвукового авиалайнера Concorde в 2003 году аэрокосмический мир разделился примерно на два класса. С одной стороны, это военный воздушный флот, который включает в себя множество сверхзвуковых самолетов, и гражданские авиалинии, которые ограничены дозвуковой областью.

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Но это меняется. Существует не только ряд частных и государственных инициатив, направленных на начало более быстрой, экологичной и доступной эры гражданских сверхзвуковых полетов, но также разрабатываются гиперзвуковые пассажирские самолеты, предназначенные как для гражданского, так и для военного рынка.

Основанная бывшими членами SpaceX, Blue Origin и Generation Orbit, Hermeus в этом десятилетии планирует запустить демонстрационный самолет, который может стать самым быстрым самолетом многоразового использования в регулярной эксплуатации. Названный Quarterhorse, здесь не так много технических деталей, хотя он должен иметь титановую конструкцию, способную выдерживать сверхвысокие скорости, и очень обтекаемую конструкцию треугольного крыла. Он также станет первым в своем роде самолетом, который может похвастаться двигательной установкой с комбинированным циклом на основе турбины (TBCC).

Впереди самолета расположен воздухозаборник hermeus.com

Двигатели TBBC аналогичны тем, что используются на знаменитом SR-71 Blackbird. Они используют обычный турбореактивный двигатель, чтобы разогнать корабль до скорости, достаточной для ПВРД или ГПВРД, что обеспечивает более простую и эффективную конструкцию. Уловка состоит в том, чтобы создать двигатель, в котором турбореактивный двигатель не просто сидит и создает сопротивление, пока самолет находится в сверхзвуковом или гиперзвуковом режиме.

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В последние годы ВВС США проявили интерес к таким высокоскоростным коммерческим самолетам не только для их использования в военных целях, но и как потенциальную долгосрочную замену президентскому самолету Air Force One, который является и транспортом, и центром управления на случай ядерной войны или чрезвычайной ситуации в стране.

“Хотя это партнерство с ВВС США подчеркивает интерес Министерства обороны США к гиперзвуковым самолетам, в сочетании с партнерством Hermeus с NASA, объявленным в феврале 2021 года, становится ясно, что то, что мы создаем, имеет как коммерческое, так и оборонное применение“, - говорит генеральный директор и соучредитель Hermeus A. Джей Пиплика.

Летные испытания небольшого автономного самолета со скоростью 5 Махов в 2023 году станут первой остановкой в ​​дорожной карте Hermeus по коммерческому гиперзвуковому полету. Затем он планирует перейти на полеты автономных самолетов среднего размера, предназначенных для критических по времени грузов и разведки, в 2025 году и, в конечном итоге, на гиперзвуковых коммерческих пассажирских самолетах в 2029 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в NASA похвастались сверхзвуковым пассажирским самолетом.