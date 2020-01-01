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SpaceX запустит частный спутник для показа рекламы

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Канадский стартап придумал необычный способ показа рекламы в космосе.
SpaceX запустит спутник с рекламой
SpaceX запустит спутник с рекламой
https://www.dailymail.co.uk
В середине нулевых в Сети бум вызвал сайт The Million Dollar Homepage, создатель которого продавал блоки размером 10 на 10 пикселей за 100 долларов на своем сайте под рекламу. В итоге сайт продал всю рекламу более чем за миллион.
 
Подобный успех хочет повторить канадский стартап Geometric Energy Corporation, который запустит спутник CubeSat, на одной стороне которой будет пиксельный экран с рекламой.
 
Проект спутника с рекламой
Проект спутника с рекламой
dailymail.co.uk
 

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Согласно сообщению Insider, после этого фирма выпустит из спутника селфи-палку, чтобы заснять экран и передать изображение обратно на Землю.
 
Стартап еще не сообщил, сколько будет стоить покупка токенов, необходимых для рекламы на орбитальном билборде, или сколько будет стоить запуск CubeSat. 
 
Рекламодатели будут покупать пять типов токенов, используя платежи в криптовалюте, такие как Ethereum, для размещения рекламы.
 
Сэмюэл Рид, генеральный директор канадского стартапа GEC, сказал, что в настоящее время он строит спутник, и когда он будет в космосе, на экране появятся реклама, логотипы и изображения.
 
Он отправится в космос в рамках той же миссии SpaceX, которая отправит миссию DOGE-1 на Луну, запуск которой произойдет в 2022 году.
 
 
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Теги: SpaceX, стартап, Илон Маск
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