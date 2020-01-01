Тренды YouTube: Жесткий ответ Лукашенко и Заря - Динамо

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Лукашенко ЖОРСТКО ВІДПОВІВ журналістці: Я вас швидше знесу! Заспокойтеся краще! Одумайтесь!

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Александр Лукашенко дал большую пресс-конференцию, где отвечал на вопросы журналистов. На вопрос корреспондента Би-Би-Си он рассказал о командах, связанных с действиями силовиков по пресечению протестов после выборов: “Все команды я отдавал - не ищите виновных“.

Заря - Динамо. Студия и ПОЛНЫЙ матч

Киевляне без особых проблем справились с луганской Зарей, для которой это поражение стало уже вторым за три тура.

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Практически в самом начале матча, на 17-й минуте свой первый гол в карьере забил защитник Динамо Александр Сирота с передачи Николая Шапаренко Во втором тайме забитого гола пришлось ждать подольше, но сначала было два незабитых пенальти. Первым 11-метровый на 71-й минуте не реализовал Карлос Де Пенья, а уже через 5 минут его “подвиг“ повторил Денис Фаворов. На 80-й минуте второй гол киевлян в матче забил Виталий Буяльский.

В самой концовке поединка “луганчанам“ удалось отыграть один мяч усилиями Рэймонда Овусу Фримпонга. Матч завершился со счётом 1:2.

Напомним, ранее в тренде попали Закрытие Олимпийских игр и Little Big - Moustache.