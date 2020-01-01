Илон Маск тайно купила компанию по производству малых спутников

SpaceX незаметно приобрела Swarm Technologies, компанию, которая управляет группировкой малых спутников, предоставляющих услуги Интернета вещей.

Компания Swarm сообщила о приобретении в серии документов, поданных в Федеральную комиссию по связи 6 августа, где компания запросила разрешение на передачу существующих лицензий на спутники и наземные станции компании SpaceX. Компании подписали соглашение о слиянии 16 июля, согласно документам, в соответствии с которыми Swarm продолжит деятельность в качестве 100-процентной дочерней компании SpaceX.

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Компании не раскрывали публично информацию о приобретении до подачи заявки в Федеральную комиссию по связи. Ни SpaceX, ни Swarm не ответили на электронные письма с вопросами о сделке. Дочерняя компания SpaceX, которая сливается с Swarm, под названием Swarm Holdco, была зарегистрирована в Делавэре 5 мая, согласно государственным данным, что позволяет предположить, что переговоры между двумя компаниями продолжались в течение нескольких месяцев.

Swarm управляет группировкой из 120 небольших спутников, каждый из которых меньше одного кубического спутника, для обеспечения двусторонней связи с низкими скоростями передачи данных для таких рынков, как сельское хозяйство, энергетика и транспорт. Компания утверждает, что может предоставлять услуги за небольшую часть стоимости традиционных спутниковых услуг.

В заявке FCC компании заявляют, что приобретение даст Swarm ресурсы для конкуренции с несколькими другими компаниями, которые используют аналогичные спутниковые системы. "Услуги Swarm выиграют от большей капитализации и доступа к ресурсам, доступным SpaceX, а также от синергии, связанной с приобретением поставщиком услуг по проектированию, производству и запуску спутников", - говорится в сообщении.

В сноске упоминаются недавние события, подтверждающие этот аргумент, такие как ожидаемое приобретение Orbcomm частной инвестиционной компанией GI Partners, планы Spire стать публичными посредством слияния со специализированной компанией по приобретению, раунд финансирования Kepler серии B в размере 60 миллионов долларов и заявление Astrocast о том, что он рассматривает возможность выхода на биржу.

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Последний Объявленный раунд финансирования Swarm был в начале 2019 года, когда он поднял $ 25 млн в раунде серии A . Однако компания заявила, что финансирования было более чем достаточно для развертывания своей группировки и начала оказания услуг.

"Сейчас мы находимся на этапе, когда мы можем разместить всю нашу сеть из 150 спутников гораздо дешевле, чем наша серия A", - сказала Сара Спанджело, соучредитель и исполнительный директор Swarm, на вебинаре, организованном Caltech. Институт космических исследований Кека в марте. Она добавила, что в то время в компании работало около 30 сотрудников, и она привлекла в общей сложности 35 миллионов долларов.

Преимущества приобретения Swarm для SpaceX менее очевидны. Спутники Swarm работают в другом частотном диапазоне, VHF, чем широкополосные спутники Starlink от SpaceX. Дополнительные доходы, которые Swarm предоставит SpaceX, вероятно, будут мизерными по сравнению с гонорарами, которые компания получает от бета-тестеров Starlink, не говоря уже об услугах космической транспортировки.

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Из документов следует, что SpaceX в первую очередь интересуется технологиями и персоналом Swarm. "SpaceX также выиграет от доступа к интеллектуальной собственности и опыту, разработанным командой Swarm, а также от добавления этой находчивой и эффективной команды в SpaceX", - говорится в документе.

Неясно, что это приобретение будет означать для долгосрочных планов Swarm. На мартовском вебинаре Спанджело спросили, какой она видела компанию через 10 лет. "Я думаю, что мы запустим хотя бы одну, если не две, разные группировки", - ответила она. "Естественным прогрессом были бы спутники большего размера - или, может быть, меньшего размера - которые могут передавать гораздо больше данных и подключать больше типов устройств".

"У нас определенно есть стремление к дополнительным видам кривых спроса на вещи, которые мы можем сделать в будущем", - добавила она. "Вы должны быть в курсе".

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск рассказал, как будут садить самую большую ступень Super Heavy.